超狂女駕駛逆向開上快速道路 警一口氣開出16張罰單

彭女駕照被註銷又開著牌照被註銷的廂型車，遇上警方攔查不停，還逆向上快速道路、沿路蛇行、闖紅燈，警方全程蒐證在案，循線通知彭女到案說明，除依公共危險罪嫌送辦，並開出16張違規單，合計罰11萬7300元。（警方提供）

2022/07/30 14:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣45歲彭姓女子駕照被註銷又開著牌照被註銷的廂型車，遇上警方攔查不停，還逆向上快速道路、沿路蛇行、闖紅燈，警方考量大眾用路安全，避免引發交通事故波及他人，停止追捕，但全程蒐證在案，循線通知彭女到案說明，除依公共危險罪嫌送辦，並開出16張違規單，合計罰11萬7300元。

苗栗縣警察局交通警察隊於22日執行巡邏勤務，在苗栗縣大湖鄉台3線與台72線交岔路口，發現彭女所駕駛廂型車懸掛的車牌已由監理站註銷，隨即鳴笛示意暫停路旁安全處所接受警方稽查，但彭女不僅不聽警方指揮停車，還逆向行駛、闖紅燈開上台72線快速公路，並加速逃逸規避警方攔檢。

警方也隨即跟上持續鳴笛示意停車，但彭女仍不配合停車受檢，沿路違規行駛路肩、任意變換車道、蛇行及任意驟然減速逼車，甚至在台72線與出磺坑匝道口直接逆向開到對向內側快車道加速逃逸，致順向行駛車輛紛紛減速避讓，險象環生。

警方考量來往車輛及用路人安全，避免引發交通事故波及他人，停止追捕，但已全程蒐證在案，並經局長陳武康指示成立專案小組，循線通知彭女到案說明。

彭女向警方表示，她因駕照被註銷，為無照駕駛，深怕警方開單，所以才拒絕停車接受警方稽查而加速逃逸。警詢後，依公共危險罪嫌將她送辦，並開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單，合計罰11萬7300元。

警方一口氣開出16張違規罰單，合計罰11萬7300元。（警方提供）

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