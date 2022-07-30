為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    5名70歲老人家賭博被逮 警上銬「遊街示眾」300公尺惹議

    苗栗縣大湖警分局接獲檢舉抓賭，在分局附近300公尺的民宅查獲4名賭客玩象棋賭博，查扣象棋2副及賭金3千多元、抽頭金150元，依現行犯上銬逮捕。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣大湖警分局接獲檢舉抓賭，在分局附近300公尺的民宅查獲4名賭客玩象棋賭博，查扣象棋2副及賭金3千多元、抽頭金150元，依現行犯上銬逮捕。（記者彭健禮翻攝）

    2022/07/30 10:07

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖警分局接獲檢舉抓賭，在分局附近300公尺的民宅查獲4名賭客玩象棋賭博，查扣象棋2副及賭金3千多元、抽頭金150元。即使賭客及屋主5人平均年齡70歲，警方也依法上銬並步行帶回分局偵辦，引發地方譁然，認為警方小題大作。警方強調，員警依法處理賭博案件，符合執法規定，但思慮欠周，未能兼顧「情、理」，將檢討並加強教育。

    大湖警分局多次接獲檢舉，稱分局附近一處民宅有聚眾賭博情形，經警方申請搜索票於18日下午前往執行搜索，當場查獲賭客4人玩象棋賭博，查扣賭具象棋2副、賭金3550元、抽頭金150元。

    警方依法將現場4名賭客及屋主，共3男2女依現行犯逮捕，雖5人都是老人家，平均年齡70歲，但警方仍依法上銬帶回分局偵辦。因查獲現場距離分局約300公尺，被逮的5名老人家因此被銬著手銬由警方步行「遊街」帶回。

    事後，警方於民宅內查緝賭博的監視器影像流出，在大湖鄉內多個LINE社群轉傳，引發地方譁然，認為警方小題大作。

    大湖警分局今天出面回應，表示分局員警依法執行搜索，符合執法規定，但於帶回偵辦時考量有5名嫌疑人，而現場載運車輛不足，加上地點距離分局不遠，員警未申請支援便宜行事，讓當事人感受不佳，確有不當之處。

    警分局表示，對於同仁執勤過程考量欠周詳，「情、理」未能兼顧，當應予深切檢討。另員警執法態度不佳部分，分局將加強教育訓練同仁，強化遇案情緒管理能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女荷官改經營博弈網站客服機房 警逮53人查扣千萬現金
    2022/07/29 16:48

    女荷官改經營博弈網站客服機房 警逮53人查扣千萬現金
    全輸了！4老人玩「象棋麻將」硬稱非賭博 280元賭資被扣還被罰2萬
    2022/07/26 10:29

    全輸了！4老人玩「象棋麻將」硬稱非賭博 280元賭資被扣還被罰2萬

    南山廣場旁千坪角地 穩坐西門路地王
    賭場藏身麻將協會 龍潭警方直搗黃龍
    2022/07/22 19:34

    賭場藏身麻將協會 龍潭警方直搗黃龍
    天九牌賭場藏身桃園倉庫31人被逮！賭客臨時藏錢仍被查獲
    2022/07/16 08:43

    天九牌賭場藏身桃園倉庫31人被逮！賭客臨時藏錢仍被查獲

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    「三六骰子」賭場擾人 中警意外查獲槍砲通緝犯
    2022/07/02 11:50

    「三六骰子」賭場擾人 中警意外查獲槍砲通緝犯
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播