5名70歲老人家賭博被逮 警上銬「遊街示眾」300公尺惹議

苗栗縣大湖警分局接獲檢舉抓賭，在分局附近300公尺的民宅查獲4名賭客玩象棋賭博，查扣象棋2副及賭金3千多元、抽頭金150元，依現行犯上銬逮捕。（記者彭健禮翻攝）

2022/07/30 10:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖警分局接獲檢舉抓賭，在分局附近300公尺的民宅查獲4名賭客玩象棋賭博，查扣象棋2副及賭金3千多元、抽頭金150元。即使賭客及屋主5人平均年齡70歲，警方也依法上銬並步行帶回分局偵辦，引發地方譁然，認為警方小題大作。警方強調，員警依法處理賭博案件，符合執法規定，但思慮欠周，未能兼顧「情、理」，將檢討並加強教育。

大湖警分局多次接獲檢舉，稱分局附近一處民宅有聚眾賭博情形，經警方申請搜索票於18日下午前往執行搜索，當場查獲賭客4人玩象棋賭博，查扣賭具象棋2副、賭金3550元、抽頭金150元。

警方依法將現場4名賭客及屋主，共3男2女依現行犯逮捕，雖5人都是老人家，平均年齡70歲，但警方仍依法上銬帶回分局偵辦。因查獲現場距離分局約300公尺，被逮的5名老人家因此被銬著手銬由警方步行「遊街」帶回。

事後，警方於民宅內查緝賭博的監視器影像流出，在大湖鄉內多個LINE社群轉傳，引發地方譁然，認為警方小題大作。

大湖警分局今天出面回應，表示分局員警依法執行搜索，符合執法規定，但於帶回偵辦時考量有5名嫌疑人，而現場載運車輛不足，加上地點距離分局不遠，員警未申請支援便宜行事，讓當事人感受不佳，確有不當之處。

警分局表示，對於同仁執勤過程考量欠周詳，「情、理」未能兼顧，當應予深切檢討。另員警執法態度不佳部分，分局將加強教育訓練同仁，強化遇案情緒管理能力。

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