司馬限部落永久屋興建明年展開 基礎公共工程先動土

司馬限部落居民目前的組合屋居住，但組合屋已逾使用年限，老舊漏水。（縣府提供）

2022/07/29 18:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉中興村司馬限部落因原居地出現地層滑落、下陷等問題，嚴重影響族人住居安全，遷居至目前的組合屋居住，但組合屋已逾使用年限，老舊漏水。經原住民委員會與縣府協助，永久屋興建工程將於明年展開，今天先辦理排水設施、擋土牆、道路、公共管線、路燈、綠美化等工程，打造宜居部落。

中興村司馬限部落原址因地層滑動，1994年辦理遷村計畫，因部落居民無力負擔重建貸款費用及重建委員會堅持「離災不離村」，2010年另外覓地，並搭建臨時組合屋方式安置部落居民，約44戶、200人居住。

組合屋使用迄今已過年限，陸續出現結構性損壞、管線漏水、地板龜裂等題， 影響居民生活品質。經原民會、縣府協助，將由住戶組成的麥巴罕公司與賑災基金會協助部落族人興建永久住屋，根據賑災基金會執行長吳欣隆指出，初步規畫明年2月動土，希望能在2025年5月前完工。

為配合永久屋重建，縣府與泰安鄉公所共同爭取原民會「宜居部落建設計畫」核定補助2768萬4千元，加上地方配合307萬6千元，辦理排水設施、擋土牆、道路、公共管線、路燈、綠美化等重建基地的公共設施配套工程，今天動土，預計11月完成。

今天上午公共工程的開工儀式，由鄉公所秘書陳信達簡報說明工程內容，並由頭目帶領進行祈福儀式，祈求祖靈保佑工程平安、順利，隨後由副縣長鄧桂菊、原住民族委員會公共建設處長劉維哲、賑災基金會執行長吳欣隆、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭、鄉代會主席簡義成等持鏟動土。

縣府期待工程完後，進一步建立司馬限部落全安、舒適的家園，未來也將結合文健站相關計畫，深耕部落文化，傳承原鄉文化和精神。

司馬限部落重建公共工程的開工儀式，由鄉公所秘書陳信達簡報說明工程內容，並由頭目帶領進行祈福儀式，祈求祖靈保佑工程平安、順利。（縣府提供）

司馬限部落重建公共工程的開工儀式，由鄉公所秘書陳信達簡報說明工程內容，並由頭目帶領進行祈福儀式，祈求祖靈保佑工程平安、順利。（縣府提供）

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