遭坤輿指「毀損名譽」提告 邱顯智：沒有的東西毀不掉

時代力量立委邱顯智。（立委邱顯智國會辦公室提供）

2022/07/26 22:47

〔記者楊丞彧／台北報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場21日凌晨爆發流血暴力衝突，警方前（24）日再拘提17人到案，檢方昨晚訊後9人交保、3人請回。對此，今年2月底被坤輿公司以「足以毀損坤輿公司的名譽」提起刑事自訴的時代力量立委邱顯智今（26）日表示，坤輿公司名譽早在當年違法規避環評，以及和各種黑勢力合作欺負鄉親的時候就沒有了，「沒有的東西，我真的毀不掉」。

坤輿事業廢棄物掩埋場爭議近20年，本月21日凌晨坤輿公司為進行最大量試營運，與反坤輿自救會爆發激烈衝突，派出大量黑衣人暴打鄉親、立委、民代，並用辣椒水、石塊攻擊抗議民眾，造成8人受傷，原本默默無聞的抗爭案瞬間成為全國矚目焦點。

今年1月底，邱顯智就出示坤輿公司委託之律師函，指出邱顯智與同黨立委王婉諭1月18日與22日召開記者會指控保全公司派駐坤輿之保全人員為「黑衣人」、「黑道」，並指坤輿與黑道勾結等，足以毀損坤輿公司名譽之言論，應以相同方式澄清回復坤輿公司之名譽。今年2月底，邱顯智與王婉諭收到坤輿自訴狀同列被告，原因是他們說坤輿有黑道背景，有損害自訴人社會評價及名譽之嫌。當時邱顯智直說：「歡迎來告。」

邱顯智今對此回應，坤輿公司委任的大律師，在今年1月發函給他，說他指控坤輿公司與黑道勾結，足以毀損坤輿公司的名譽，後來2月還提出刑事自訴，告他和王婉諭加重誹謗罪。然而，邱顯智提到，5天前坤輿敗訴前的最後反撲，找了不少黑衣人到場對鄉親施暴。當天苗栗縣警察局長陳武康就指出，坤輿雇用的保全經盤查懷疑涉及幫派份子。24日，警方拘提17個人到案，證實至少有3人有幫派背景，並依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送苗栗地檢。

邱顯智表示，他想提醒坤輿公司的事，坤輿公司的名譽，早在當年違法規避環評，以及和各種黑勢力合作欺負鄉親的時候就沒有了。邱顯智直言：「沒有的東西，我真的毀不掉，謝謝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法