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    劉政鴻任內風光動土 通霄海水養殖專區終標租

    劉政鴻任內風光動土，通霄海水養殖專區終標租。（記者蔡政岷攝）

    劉政鴻任內風光動土，通霄海水養殖專區終標租。（記者蔡政岷攝）

    2022/07/26 18:45

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕列為行政院國家經建計畫的「通霄海水養殖專業生產區」，歷經工期延長、工程履約爭議等於2017年完工，但曾被監委認為置公共財產不顧，包括苗栗縣政府、國產署、林務局及漁業署皆被糾正。經過4年多，終於標租，預計8月3日開始點交未被占用部分。

    苗栗縣政府農業處指出，「通霄海水養殖專業生產區」土地所有權人為國產署，已經交由苗縣府辦理招商，目前已經標租。因目前部分土地被占用，正進行調解與進入司法訴訟中；未遭占用土地則預定於8月3日先點交給得標廠商。

    至於未來「通霄海水養殖專業生產區」用途，苗栗縣政府農業處強調，得標業者為於中南部大規模經營養殖業的廠商，預計以養殖文蛤專區為主，希望為地方帶來繁榮。

    「通霄海水養殖專業生產區」獲行政院核定為重大經濟建設計畫，漁業署補助9千萬元、台電補助1.4億元興建，總經費2.3億元，占地約58公頃。在前縣長劉政鴻任內風光動土，也讓不少地方人士期盼能帶來經濟活水及繁榮。

    未料後來工程因審查計畫超出原有規劃時程，使得進度落後，苗縣府爆發財務問題，廠商與縣府產生履約爭議工程因而延宕，停擺許久，相關單位也被監委糾正。

    去年監委認為苗縣府延遲給付工程款，造成工程延宕，完工後苗縣府、國產署與林務局態度消極，漁業署對全案督導不周，以致占用戶視國家法紀於無物，迄今無法招商，行政效能不彰。

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