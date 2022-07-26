黑幫介入坤輿案流血衝突 苗檢訊後9人交保

苗栗縣造橋鄉坤輿案7月21日衝突，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿17人，昨天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。（記者彭健禮翻攝）

2022/07/26 08:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗造橋坤輿事業廢棄物掩埋場7月21日凌晨突襲試運轉時與自救會衝突，造成8人受傷，檢警當天逮捕涉案2名保全，並查出有黑幫介入。警方前天動員100多名警力再拘提17人到案，其中3人是天道盟太陽會成員，昨依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送，檢方昨晚訊後9人交保、3人請回。

台中高等行政法院7月21日判決苗栗縣政府敗訴，應停止坤輿開發。當天凌晨3點多，坤輿欲進場試運轉進場，並聘僱大批黑衣人員到場與自救會成員衝突，造成7名民眾、1名員警受傷送醫；警方現場逮捕涉嫌噴辣椒水、扔椅子的蔡姓、王姓2名坤輿聘僱黑衣人員。

蔡、王2人自稱是保全公司人員，苗栗地檢署認定2人涉妨害公務、強制罪嫌，各以10萬元、5萬元交保，此外，警方查出有黑幫介入，前天拘提太陽會苗栗頭份分會陳姓男子等3名成員及8名保全、坤輿人員等17人，另通知59名證人說明。

警方調查，坤輿當天雇請2家保全公司，以每人3000元代價找臨時保全人員，陳男、（39歲）、駱男（26歲）、鄭男（21歲）3名太陽會成員先後押8車次遊覽車增援，200多人負責清場，讓載運廢棄物的大貨車進場，過程中曾阻擋跟監蒐證員警轎車，還毆打1名採訪記者。

保全公司涉及違反保全業法規定，警方依法裁罰最高的50萬元罰鍰。另就拘提到案的17人，經檢察官複訊後，其中9名犯嫌以1至3萬元不等金額交保，其餘犯嫌則均請回。

苗栗縣造橋鄉坤輿案7月21日衝突，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿17人，昨天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。（記者彭健禮翻攝）

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