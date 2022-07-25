坤輿未環評被判停止開發 立委籲苗縣府勿上訴、查辦暴力

民進黨立委洪申翰（右二）、湯蕙禎（右一）、自救會會長陳清鑫（中），以及苗栗縣長參選人徐定禎（左二）、議員參選人邱毓興（右一）今共同舉行記者會。（記者謝君臨攝）

2022/07/25 12:12

〔記者謝君臨／台北報導〕苗栗縣造橋鄉掩埋場業者坤輿科技公司21日凌晨與反對居民爆發流血衝突。民進黨立委洪申翰等人今（25）日舉行記者會，批評苗栗縣政府執意放水、竹南警分局將盾牌對著鄉親，卻對坤輿黑衣人溫柔，甚至護航說他們是「保全」，「很難想像這是2022年的台灣，這樣被打得頭破血流」，除要求嚴查暴力，對於台中高等行政法院判決苗縣府敗訴，也呼籲不應再替無良坤輿上訴。

民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、自救會會長陳清鑫，以及苗栗縣長參選人徐定禎、議員參選人邱毓興今共同舉行記者會。

洪申翰表示，應追究苗縣府兩大政治責任，一是環保局一意孤行不斷放水、護航坤輿，直到鄉親頭破血流才發出停止坤輿試運轉的函文；二是警察局，現場指揮官警力調度失職、放任衝突發生，更將盾牌對著手無寸鐵的鄉親，而不是施暴的黑衣人。雖然權責在地方政府，但他也向警政署喊話，要求追究暴行。

洪申翰說，當晚他和助理緊急坐計程車到達現場，指揮官竹南分局長說現場有部署200名警力，他請警方中立、維持不要讓衝突發生，結果卻看到警方不像是在保護村民，而是在保護坤輿，對於黑衣人的大規模暴行，警方只逮捕2人，施暴者不斷從後方山區逃逸，他要求對嫌疑人盤查身份，警方也不作為。

陳清鑫說，坤輿一直在違法的事，當天停在坤輿門口旁的16台廢棄物載運車，也被發現未使用合法地磅，試圖混水摸魚闖關。坤輿就是一個黑道組織，去年2月自救會到監察院陳情，監院調查後糾正苗縣府，但苗縣府和坤輿都不甩，苗縣府應作為不作為，導致這樣的結果，政府應拿出魄力嚴辦，給鄉親交代。

徐定禎說，不只是現在環保局終止坤輿試運轉，苗縣府也應擔起政治責任，對坤輿撤照，而不要一錯再錯。

湯蕙禎表示，從20年前開始，坤輿顯然就是錯誤選址，一旁甚至有居民賴以為生的主要灌溉水源龍昇湖，建議環保署針對未來有申請事業廢棄物掩埋場，在地方政府受理之後，環保署都應重視並監督選址。

邱毓興則質問：「暴力發生時，徐耀昌縣長你人在哪裡？」他說，徐耀昌當時正率隊到金門參訪，只留下環保局長和警察局長，「徐耀昌明知那兩天坤輿要試運轉，一定會發生問題，人卻不在苗栗縣。」

最後，針對自救會指控苗縣府未要求坤輿環評就許可其試營運，法院判決居民勝訴，苗縣府應命令坤輿停止於15處土地開發垃圾掩埋場。洪申翰則呼籲苗縣府不應再花人民的納稅錢幫坤輿這種無良廠商上訴，不然將成違法廠商的幫凶。

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