舊怨報復 癌末7旬老翁暗夜縱火燒2砂石車

苗栗縣公館鄉福基一處空地，發生停放空地的砂石車被縱火，車頭被燒毀。（民眾提供）

2022/07/25 09:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉福基一處空地，23日凌晨約2點許，發生2輛砂石車車頭不明原因冒出濃煙起火，疑似遭縱火，火勢隨即被消防人員撲滅，2輛砂石車車頭全毀，損失3、400萬元，幸無人員受傷，警方於案發後1小時，在頭屋地區查獲涉案的70歲劉姓老翁，老翁供稱，因2年被砂石車駕駛父子有糾紛，並被打壓，想到自己癌末又缺錢，因而縱火報復，全案今天依公共危險罪嫌函送法辦。

苗栗警方到現場發現停放3輛砂石車，其中2輛砂石車車頭陷入火海，因火勢熱能波及另1輛停放在旁砂石車，隨即通報消防人員到場灌救撲滅火勢，惟兩輛砂石車車頭全毀，另1輛被波及，車頭損失損失3、400萬元。

警方隨即調閱周邊路口監視器，發現1輛自小客車涉有重嫌，展開偵辦，於案發1小時後，在頭屋地區查獲70歲劉姓老翁，劉嫌坦承前往車主停放車輛處，用酒精膏縱火燒車頭。

警方調查，劉翁也是砂石車司機，供稱是因為2年前工作時被害車主起爭執，因而被打壓，讓他沒了工作，砂石車因而賣掉還欠車行錢，想到自已癌末又欠錢，所以心生不滿，才縱火洩憤，犯案後隨即離開現場。全案今天依公共危險罪嫌函送法辦。

砂石車車頭被縱火，車頭嚴重燒毀，車主損失慘重。（民眾提供）

砂石車車頭被縱火，消防人員據報到場全力灌救。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法