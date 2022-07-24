山老鼠偷623.6公斤牛樟木躲攔查 狂飆蛇行撞毀2警車

玩命逃逸，男子偷牛樟被攔查一路逃撞毀2警車。圖為苗栗地院（資料照，記者蔡政珉攝）

2022/07/24 08:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣鍾男夥同羅男、黃男，從苗栗市出發前往南庄鄉國有林班地盜取貴重木牛樟木51塊、牛樟木殘材3袋，共計623.6公斤，但返程途中先遇到頭份警方攔查之後一路蛇行逃避，甚至沿國道逃逸至三義鄉，還撞毀三義分駐所警車後下車逃走，後來仍被警方查獲。

苗栗地方法院法官審理後，認為鍾男觸犯森林法、妨害公眾往來安全罪、毀損公務員職務上掌管之物品罪應執行有期徒刑3年；黃男則犯森林法處有期徒刑2年1月，併科罰金60萬9348元，罰金如易服勞役，以3000元折算1日；羅男則犯森林法處有期徒刑貳年併科罰金60萬9348元，罰金如易服勞役，以3000元折算1日。

事發當時，鍾男等人竊取林木後，利用索道順著地勢滑至風美道路旁，之後再開貨車前往取出林木。但遭南庄分駐所員警攔查，之後鍾男等人奪命狂飆，包括未打方向燈、闖越紅燈、跨越雙黃線等甚至開上國道1號宜路逃到三義鄉躲避追緝。

當時三義警方接獲通報協助追緝鍾男等人，不過南庄鄉警車因鍾男蛇行、急剎來不及閃躲撞毀；之後三義警方到場圍捕，鍾男貨車因此撞上巡邏車導致三義分駐所警車無法繼續行駛鍾男也下車徒步逃走。

後來警方順利於黃男住處將3人逮捕，除起被竊林木還發現鍾男吸食的安非他命。

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