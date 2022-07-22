民進黨「苗栗隊」成軍 力拚揮出全壘打

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今與黨提名縣議員、鄉鎮市長及代表參選人到通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，並向選民宣告「苗栗隊」正式成軍。桃園市長鄭文燦、立委羅致政、沈發惠、湯蕙禎等人也出席力挺。（記者彭健禮攝）

2022/07/22 19:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，今與黨提名縣議員、鄉鎮市長及代表參選人到通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，祈求白沙屯媽祖賜福保佑，並向選民宣告「苗栗隊」正式成軍。桃園市長鄭文燦、立委羅致政、沈發惠、湯蕙禎及民進黨副秘書長林飛帆等人也出席力挺，眾人高喊「團結苗栗改變成禎」，苗栗隊力拚揮出全壘打。

鄭文燦表示，上週的全國黨代表大會，「台灣隊長」蔡英文總統宣布18縣市首長參選人組成的台灣戰隊正式成立，要團結台灣、顧好未來，今天的「苗栗隊」也以團結苗栗、改變成禎出發拚勝選。

鄭文燦說，苗栗是台灣西半部未曾政黨輪替的縣市，相較於此次藍營於國民黨縣長參選人的提名情形，民進黨定調以團結對比分裂，相信苗栗縣在苗栗隊長徐定禎的帶領下，團結的苗栗隊，一定可以翻轉苗栗。

徐定禎則表示，不論地方國民黨內如何紛擾，都是國民黨的家務事，他仍一秉著一步一腳印的態度，與隊友聯合作戰，共同打贏年底這場選戰。他也強調，苗栗縣負債虧損、建設停滯、被污名苗栗國，都需要翻轉改變，因此這次縣長競選口號定為「轉虧為贏、改變成禎」。

徐定禎指出，競選政見將會依選戰策略陸續推出，且他有信心獲得中央的全力支持，逐一兌現，「把苗栗過去虧的贏回來！」

通霄鎮出身的羅致政、老家在後龍的沈發惠及認養苗栗縣為服務區的湯蕙禎，都肯定徐定禎過去在擔任頭份市長期間，把市庫轉虧為盈，從負債六千萬元到賸餘超過三億元，加上提名的縣議員、鄉鎮長及代表等參選人，不僅人選優秀，也都是願意在艱困選區打拚的好人才，希望苗栗鄉親一起來相挺，讓苗栗隊揮出全壘打。

民進黨在苗栗縣除提名縣長參選人徐定禎外，另提名通霄鎮長參選人杜文卿，縣議員共提名9位（第1選區）徐筱箐、許櫻萍；（第3選區）翁杰、（第4選區） 劉順松、邱毓興；（第5選區） 李貴富、陳光軒、陳詩弦；（第6選區）陳春暖。鄉鎮市民代表部分，通霄鎮第1選區徐鈺婷；苑裡鎮第1選區張平奇、第2選區江世坤；公館鄉第1選區楊家樹。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今與黨提名縣議員、鄉鎮市長及代表參選人到通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，並向選民宣告「苗栗隊」正式成軍。桃園市長鄭文燦、立委羅致政、沈發惠、湯蕙禎等人也出席力挺。（記者彭健禮攝）

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