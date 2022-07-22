竹竹苗觀光圈2.0共識會 推創新遊程拚疫後觀光

竹竹苗觀光圈資源豐富，共識會聚焦疫後推創新遊程拚觀光。（參山國家風景區管理處提供）

2022/07/22 13:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導成立的竹竹苗區域觀光聯盟，今天在苗栗西湖渡假村舉辦邁向疫後觀光的「竹竹苗觀光圈2.0共識會，」邀請竹竹苗區域觀光聯盟40多個公協會組織、50餘名觀光產業代表共同出席交流，期待國門開放和國旅振興補助開跑之際，加速區域聯盟觀光產業串連合作，把握疫後旅遊爆發帶來的商機。

參山處長曹忠猷表示，疫情趨緩，旅遊爆發，「大家趕緊做就對了！」今年度竹竹苗區域觀光聯盟持續五大發展方向包括「地方組織永續經營」、「在地深度旅遊」、「MarTech & 數位轉型」、「虛實整合旅遊」和「區域串連共好」，同時以慢行竹竹苗融合在地生活風格，累積在地永續經營的力量。強化創新遊程的整合及推廣上架，結合單車主題與樟之細路內涵，打造旅遊新元素，將竹竹苗地區觀光特色讓國內外遊客更清楚，為疫後觀光提早佈局。

竹竹苗觀光圈總召江百松表示，疫情後，觀光業再起，如今要把夥伴重新找回來，竹竹苗已經逐漸形成一個旅遊區塊，希望大家共同努力，營造更好的觀光環境。

「竹竹苗觀光圈2.0共識會」邀集農委會水保局台中分局副工程司李典耕、新竹縣政府交通旅遊處科長賴宜芳、苗栗縣政府文化觀光局參議黃智群、新竹市政府城市行銷處等公部門單位代表，透過政策說明和產業交流，謀求合作共識與轉型契機，並因應數位轉型趨勢共同強化竹竹苗獨有的觀光特色。

現場業者交流氣氛熱絡，大多希望觀光圈能結合在地社區協會，培養在地深度旅遊，真正創新遊程，提供疫後不一樣的旅遊體驗。同時針對文化、原民部落、在地產業包裝更多具有獨特性的遊程。

竹竹苗觀光圈資源豐富，共識會聚焦疫後推創新遊程拚觀光。（參山國家風景區管理處提供）

竹竹苗觀光圈資源豐富，共識會聚焦疫後推創新遊程拚觀光。（參山國家風景區管理處提供）

竹竹苗觀光圈資源豐富，共識會聚焦疫後推創新遊程拚觀光。（參山國家風景區管理處提供）

竹竹苗觀光圈資源豐富，共識會聚焦疫後推創新遊程拚觀光。（參山國家風景區管理處提供）

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