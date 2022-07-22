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    首頁　>　苗栗縣

    協助囚犯通風報信、送物資 苗栗看守所人員被逮收押

    苗栗地檢署偵辦比特幣洗錢詐欺集團案，意外發現法務部矯正署苗栗看守所約聘臨時人員吳姓男子涉嫌替集團囚犯居中通風報信、遞送物資。（資料照）

    苗栗地檢署偵辦比特幣洗錢詐欺集團案，意外發現法務部矯正署苗栗看守所約聘臨時人員吳姓男子涉嫌替集團囚犯居中通風報信、遞送物資。（資料照）

    2022/07/22 12:42

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署偵辦比特幣洗錢詐欺集團案，意外發現法務部矯正署苗栗看守所約聘臨時人員吳姓男子涉嫌替集團囚犯居中通風報信、遞送物資，對他搜索拘提到案。吳男經檢察官複訊後，昨晚由苗栗地方法院裁定羈押禁見，也成了獄中囚。

    苗檢檢察官林圳義偵辦比特幣洗錢詐騙集團案，指揮桃園市八德警分局及苗檢檢察事務官陸續查獲多名詐騙集團成員，並於集團成員等聲請羈押禁見獲准後，再續追其他集團成員共犯。

    結果，檢警在緝獲新一批詐騙集團共犯時，意外發現他們對已被羈押在苗栗看守所內的成員動態掌握得一清二楚，且還可以「對外」向集團請求「外送」；檢警續追查赫然發現是在苗栗看守所約聘臨時人員吳姓男子涉嫌居中通風報信、遞送物資。

    檢方經積極蒐證後，向苗栗地方法院聲請搜索票獲准，20日針對吳男住處、辦公處所展開搜索，並拘提吳男到案。

    檢方複訊後，認為吳男涉犯貪污治罪條例第6條第1項第5款圖利罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪等犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上之罪（圖利罪部分）且有勾串證人及共犯之虞，於21日晚間向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。

    苗檢表示，將持續追查詐騙集團與相關犯罪組織，力求嚴厲打詐，防杜詐騙集團蔓延勢力。且若有公務人員與詐騙集團勾結朋黨，違法圖利，也將速查嚴辦、決不寬貸，端正官箴。

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