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    首頁　>　苗栗縣

    苗縣111學年度校長遴選作業完成 8/1辦理聯合佈達交接

    苗栗縣111學年度高中暨國民中小學校長遴選作業完成，預計於8月1日在啟文國小舉行校長聯合佈達交接典禮。（資料照）

    苗栗縣111學年度高中暨國民中小學校長遴選作業完成，預計於8月1日在啟文國小舉行校長聯合佈達交接典禮。（資料照）

    2022/07/22 12:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣111學年度高中暨國民中小學校長遴選作業完成，連任與新任校長共計47人，男性27人、女性20人。縣府預計於8月1日在啟文國小舉行校長聯合佈達交接典禮。

     連任校長名單為，大同高中何高志、興華高中胡文生、竹南國中郭芳江、新港國中小吳雲道、大湖國中溫志宏、三灣國中羅玉琴、獅潭國中林煜騰、福興武術國中小謝紹文、斗煥國小許碧雲、建國國小曾煥淦、新英國小李淑媛、文山國小王淑美、啟文國小陳正忠、建功國小劉淑媛、文華國小林文星、開礦國小劉信雄、五穀國小何英忠、公館國小張茂富、中和國小紀介五、外埔國小李祖輝、海寶國小楊曼華、五湖國小吳明志、新隆國小徐敏芳、圳頭國小盧盈智、華興國小陳佳琳、林森國小曾瑞星、蕉埔國小王美娟、藍田國小許美觀、東河國小高清菊、南庄國小日智衡、豐田國小宋銘豐，共計31人。

    新任校長名單為，致民國中詹吉翔、永貞國小徐秀鳳、蟠桃國小沈羿成、新南國小葉維寬、三灣國小陳美君、育英國小呂祥羲、內灣國小呂晶晶、南庄國中絲玉霞、苑裡國小張志清、建中國小詹建華、文峰國小徐淑惠、九湖國小陳秀卿、大南國小謝孫良、中正國小盧慶華、雙連國小邱淑君、泰安國中小廖藝芳，共計16人。

    縣長徐耀昌表示，校長遴選秉持為學校尋覓最適任的校長，希冀連任及新任校長持續在教育現場投注心力，帶領教師與行政團隊營造更優質學習環境。

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