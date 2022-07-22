苗栗藍營黨內互打！鍾東錦後援會文宣質疑「百億縣長復辟？」

「苗栗縣長候選人鍾東錦後援會」22日發出夾報雙面文宣。（記者彭健禮翻攝）

2022/07/22 10:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣議長鍾東錦執意參選下屆苗栗縣長，遭黨中央拔掉他縣黨部主委的職務，改由前縣長劉政鴻接任。黨主席朱立倫於17日南下主持交接表示，「提名須符合清白參選」，縣黨部19日再以夾報文宣「畫重點」說明；今天，苗栗縣長候選人鍾東錦後援會以夾報文宣強調鍾「師出有『民』」，並回擊「百億縣長復辟？」「劉政鴻傀儡政權復辟？」地方藍營內戰文宣開打。

朱立倫於交接儀式當天，對於未提名鍾東錦，他說，和鍾東錦溝通多次，並嚴肅的告知鍾，提名須符合清白參選，以及黨紀、黨章規範，並非他及國民黨可改變。

國民黨苗栗縣黨部於19日隨即透過夾報文宣說明「為何國民黨中央無法提名鍾東錦議長？」搬出「國民黨黨章第36條第七款」及「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法第九條第四款」，並用紅線、紅框重點凸顯「從事性交易之罪或刑法有關殺人」、「觸犯刑法有關殺人、重傷害、搶奪」等條文文字，並強調為了維護黨紀，不得不忍痛所做的決定，請鄉親諒解！

「苗栗縣長候選人鍾東錦後援會」今天發出夾報雙面文宣，一面強調鍾「師出有『民』」，表示根據媒體公布最新苗栗縣長參選人支持度網路調查，鍾東錦以30.38%制霸苗栗縣，且一枝獨秀。另一面則以「百億縣長復辟？苗栗恐倒閉」斗大標題，指劉政鴻於縣長任內搞垮苗栗財政，才剛恢復元氣，劉疑又準備用傀儡政權復辟，苗栗縣政未來令人堪慮；並認為「法律不溯及既往原則」，批評「黨內標準不一」、「需要你當成寶、不需要就當成草」。

「苗栗縣長候選人鍾東錦後援會」22日發出夾報雙面文宣。（記者彭健禮翻攝）

國民黨苗栗縣黨部於19日發出的夾報文宣。（記者彭健禮翻攝）

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