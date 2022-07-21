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    首頁　>　苗栗縣

    苗市新東大橋「熄燈」3年 中央補助3633萬年底再亮化

    苗栗市新東大橋上LED燈，毀損嚴重，每次維修費動輒數百萬元，經向中央爭取亮化經費，預計年底重新亮起來。（記者張勳騰攝）

    苗栗市新東大橋上LED燈，毀損嚴重，每次維修費動輒數百萬元，經向中央爭取亮化經費，預計年底重新亮起來。（記者張勳騰攝）

    2022/07/21 17:33

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市景觀地標「新東大橋」，橋體原本裝設的LED燈毀損嚴重，且維修費用高昂，苗栗縣政府無力負擔，2019年開始熄燈，客委會已核定「苗栗市新東大橋夜間亮化計畫」及公路總局共補助3378萬元，苗縣府自籌255萬元，計3633萬元進行改善；苗栗縣政府工務處長古明弘指出，工程相關預算書圖中央審議中，核定後再辦理發包，若順利可望於今年底再度亮起來。

    新東大橋1997年落成啟用，為全台第一座對稱斜張全電焊式鋼橋，2008年苗縣府加裝上千顆LED燈泡，變換不同顏色妝點後龍溪，成為縣內首座夜間亮化橋梁，加上橋體鄰近中山高速公路，許多返鄉、夜歸的遊子與民眾，看見新東大橋就知道「到家了」。

    新東大橋燈具設備歷經風吹雨打，逐漸損壞，每次維修動輒數百萬元，縣府無力負擔，於2019年熄燈；多位議員在苗栗縣議會定期會總質詢反映地方人士心聲，要求再度亮起來。

    苗縣府工務處指出，會將現有損壞之照明系統拆除，並於新東大橋中央分隔島設置投射式LED燈、兩側橋側及欄杆設置線燈及塔頂以線燈圍繞並輔以投射燈點綴。改善完成後，期盼透過新東大橋亮化提升區域的夜間景觀，並增加夜間遊憩活力與特色景緻，再現苗栗市夜間地標。

    此案，經苗縣府提報獲客委會補助2295萬元，另工務處向公路總局提報「苗栗縣棗芋幸福公路-苗26及縣道119甲環境亮點及悠活人行空間整體改善工程」，其計畫內容含新東大橋照明設施工程1083萬，縣府另自籌255萬元，整個工程將斥資3633萬元進行亮化。

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