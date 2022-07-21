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    首頁　>　苗栗縣

    案外案！ 男友遭黑衣人狂噴胡椒水 賴品妤曝曾玟學成「火燒鳥」

    苗栗縣議員曾玟學（圖右）在臉書PO出傷勢情況譴責暴力，他的女友、立委賴品妤（圖左）則透露，曾玟學「上廁所中招變成火燒鳥」，讓網友全都笑翻了。（圖取自賴品妤臉書）

    苗栗縣議員曾玟學（圖右）在臉書PO出傷勢情況譴責暴力，他的女友、立委賴品妤（圖左）則透露，曾玟學「上廁所中招變成火燒鳥」，讓網友全都笑翻了。（圖取自賴品妤臉書）

    2022/07/21 18:05

    〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今凌晨3點許突襲進場，與聚集在場區門口的自救會成員爆發激烈衝突，業者人員也向自救會人群丟擲椅子、噴灑大量刺激性液體，造成多人受傷送醫。遭受波及的苗栗縣議員曾玟學也在臉書PO出傷勢情況譴責暴力，他的女友、立委賴品妤則透露，曾玟學「上廁所中招變成火燒鳥」，讓網友全都笑翻了。

    曾玟學上午曬出遭刺激性液體（胡椒噴霧）波及的手臂，皮膚看起來一片通紅，自述有灼燒刺痛紅腫的狀態，也透露用清水沖洗緩解，「已經沖了一個晚上的水，但直到現在被噴到的地方仍然痛的像要燒起來」。

    對此，賴品妤下午在臉書表示，昨晚曾玟學有向她透露坤輿現場可能會發生衝突，但兩人都沒想到，「現場居然會變成黑衣人爆噴胡椒水、丟鐵磚亂打人。」賴品妤說，因此她根本沒想到要提醒曾玟學，被噴到胡椒水很難馬上洗乾淨，就算沖完通常還會有殘留，「上廁所要小心！」

    賴品妤接著爆料曾玟學最新傷勢情況：「他上廁所就中招變成火燒鳥了。」還笑稱這是坤輿掩埋場衝突的「案外案」。網友見狀紛紛笑說「燃燒吧～燃燒吧～火鳥」、「對不起我笑了」、「最近不能壞壞」、「妳為什麼要讓我們在這個令人氣憤的事件裡笑出來」、「好的！我要私訊取笑他（？」。

    曾玟學也無奈留言，「上完廁所整個褲襠燒起來，我在路邊往褲子裡灌了兩罐水...」。

    曾玟學手臂遭波及，沖了一個晚上的水仍無法緩解灼痛。（圖取自曾玟學臉書）

    曾玟學手臂遭波及，沖了一個晚上的水仍無法緩解灼痛。（圖取自曾玟學臉書）

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