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    首頁　>　苗栗縣

    坤輿進場流血衝突 黃明昭：檢討警力部署、嚴辦施暴者

    警政署長黃明昭（右2）到抗爭現場關心；他表示，將檢討警力部署調度，及要求嚴辦施暴者。（民眾提供）

    警政署長黃明昭（右2）到抗爭現場關心；他表示，將檢討警力部署調度，及要求嚴辦施暴者。（民眾提供）

    2022/07/21 13:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點突襲進場，與反坤輿自救會鄉親及民眾爆發流血衝突，包括前往聲援自救會的立委洪申翰等多人也遭對方用辣椒水噴灑攻擊。警政署長黃明昭上午到抗爭現場關心；他表示，將檢討警力部署調度，及要求嚴辦施暴者。

    坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點突襲進場，洪申翰於凌晨漏夜搭乘計程車到坤輿掩埋場門口聲援自救會民眾，結果在衝突過程中遭對方黑衣人持鐵塊丟擲到身體，也遭對方噴灑辣椒水攻擊，幸好目前他僅有遭辣椒水沾黏處有皮膚灼熱感，並無大礙。

    據苗栗縣察局調查，衝突中現場自救會人員有3男3女受傷，坤輿公司1名男性保全人員及1名員警受傷，合計5男3女共8人受傷送醫，均無大礙。警方現場也針對坤輿保全噴辣椒水及丟椅子的部分，依現行犯逮捕2人，依妨害公務移送法辦。

    黃明昭獲悉此流血衝突事件，今天上午也趕赴現場了解。洪申翰當面告知黃明昭，他認為苗栗縣警察局警力部屬調度失當，且手持盾牌的員警居然是對著手無寸鐵的自救會鄉親推撞，卻未制止發動攻擊的坤輿黑衣人。

    另一名早上趕赴聲援的立委邱顯智更指出，於衝突事件過後，甚有鄉親要前往農田水利站，竟遭坤輿人員拖走毆打。黃明昭當面回覆會請苗栗縣警察局調查釐清。

    黃明昭並受訪表示，他不樂見發生衝突事件造成人員受傷，他到場也是要了解整個事件的警力佈署，提出改善檢討，若苗栗縣警察局有疏失「該檢討的還是要檢討」，他並強調陳抗活動絕對不允許有暴力行為出現，他也要求苗栗縣警察局嚴辦。

    立委洪申翰在衝突過程中遭對方黑衣人持鐵塊丟擲到身體，也遭對方噴灑辣椒水攻擊。（記者彭健禮攝）

    立委洪申翰在衝突過程中遭對方黑衣人持鐵塊丟擲到身體，也遭對方噴灑辣椒水攻擊。（記者彭健禮攝）

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