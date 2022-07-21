反坤輿自救會勝訴 苗縣府：立即函文中止試運轉許可

今早聚集在坤輿場區門口的自救會鄉親及到場聲援的立委、縣議員及縣長、縣議員參選人等接獲判決消息，都興奮地鼓掌叫好，稱是遲來的正義，並相互加油打氣。（記者彭健禮攝）

2022/07/21 11:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點突襲進場，與反坤輿自救會鄉親及民眾爆發流血衝突。不過，台中高等行政法院今早就苗栗縣政府同意坤輿案開發行為做出判決，聲明苗栗縣府應命令坤輿公司停止開發。縣府環保局表示，將立即函文坤輿公司中止試運轉許可。

今早聚集在坤輿場區門口的自救會鄉親及到場聲援的立委、縣議員及縣長、縣議員參選人等接獲判決消息，都興奮地鼓掌叫好，稱是遲來的正義，並相互加油打氣。

自救會長陳清鑫也代表感謝各界1年多來的支持，也要感謝法官們的明察秋毫，還給自救會與鄉親一個公道，這也證明苗栗縣政府不僅沒有負起主管機關責任，還護航坤輿公司。不過，陳清鑫也指出，苗栗縣政府還有上訴的機會，且核予坤輿試運轉計畫期限是到9月11日，自救會與鄉親仍會堅守到底，捍衛家鄉。

縣府環保局則表示，縣府將立即函文坤輿公司中止試運轉許可，後續再依判決理由及相關法規處置。

坤輿公司方面，記者多次致電坤輿公司聯絡人王亞綺，對方手機則無接應，尚不知坤輿回應。

反坤輿自救會以坤輿公司於申請開發案中「未依法進行環境影響評估」等理由，於去年6月向台中高等行政法院提起行政訴訟案，指控縣府同意坤輿公司在造橋鄉申請設置乙級廢棄物處理機構的核准行政處分不合法。

台中高等行政法院今天上午判決自救會勝訴，法官認為苗栗縣府沒依法行政，苗栗縣政府應該做成命令坤輿公司，停止在苗栗縣造橋鄉龍昇段15個地號的土地實施乙級廢棄物處理機構開發行為的行政處分。全案可上訴。

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