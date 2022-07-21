施暴影片曝光！坤輿掩埋場黑衣人噴灑胡椒噴霧、投擲鐵塊

有民眾被黑衣人打到血流滿面。（圖擷取自洪申翰 Sun-Han臉書）

2022/07/21 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊，為進場做準備，現場爆發激烈的肢體衝突，許多民眾遭到黑衣人暴力攻擊，並噴灑胡椒水，苗栗縣議員曾玟學稍早在臉書PO出黑衣人們的施暴影片。

曾玟學今日在臉書PO出2段影片，第一段可以看到抗議民眾與黑衣人噴被藍色的鐵柵欄阻隔，對面的黑衣人不斷朝著手無寸鐵的民眾們噴灑白色的刺激性液體，讓前排的民眾們馬上退到後方，曾玟學在第一段影片中表示「黑衣人直接拿著胡椒噴霧對著鄉親噴，包含我在內的許多聲援者都中標。當下眼睛痛到完全張不開，被噴到的地方直到現在都還有很強烈的灼熱感。」

第二段影片可以看到民進黨立委洪申翰站在數百個警察內，突然一個大鐵塊飛過來，正中他的軀幹，洪申翰對此也在自己的臉書上痛批︰「我在現場也中了坤輿黑衣人噴的胡椒噴霧，也被丟鐵塊，整個眼睛都睜不開，手到現在都還又辣又痛。但讓我不能接受、氣到爆炸的是，苗栗國的苗栗縣警察局警力，在衝突時，卻只把盾牌對向赤手空拳的鄉親，用盾牌向鄉親推擠。」

洪申翰並直言「徐耀昌和苗栗國的苗栗縣警察局，請問你們有在保護苗栗人嗎？」

黑衣人對民眾噴灑胡椒噴霧。（圖擷取自曾玟學 苗栗縣議員 臉書）

洪申翰立委站在數百個警察內，突然一個大鐵塊飛過來，正中他的軀幹。（圖擷取自曾玟學 苗栗縣議員 臉書）

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