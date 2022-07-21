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    首頁　>　苗栗縣

    坤輿400保全暗夜突襲進場爆流血衝突8傷 苗警：逮捕2現行犯送辦

    因天氣炎熱，一名執勤警員，突然昏倒送醫，幸無大礙。（民眾提供）

    因天氣炎熱，一名執勤警員，突然昏倒送醫，幸無大礙。（民眾提供）

    2022/07/21 10:55

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕栗縣造橋鄉坤輿科技事業廢棄物掩埋場公司，今天凌晨3點許突襲進場，與聚集在場區門口的自救會成員爆發激烈衝突，造成警民8人受傷送醫，因天氣炎熱，有一名員警執勤時昏倒送醫，苗栗警方立即逮捕坤輿公司噴灑辣椒及丟擲椅子之現行犯2名，並帶回偵詢依妨害公務等罪嫌移送偵辦。

    苗栗縣警局指出，坤輿公司向苗栗縣環境保護局申請於21、22兩天實施全量試運轉，於21日凌晨3點許，坤輿科技公司雇用保全工作人員約400人、8輛遊覽車前往掩埋場，警方為維護現場人員安全，在周邊道路設置攔查點逐一盤查過濾可疑人車，強力防止暴力事件發生。

    警方說，凌晨3點許，坤輿公司出動怪手及保全人員，為順利讓試營運車輛進入掩埋場，意圖移開門前石塊及圍欄，造成雙方對峙，現場爆發衝突，衝突中現場自救會人員有3男3女受到輕傷，坤輿公司保全人員1男及1名員警受傷，有5男3女共8人受傷，其中3名被辣椒水噴到的民眾，經清消後均無大礙，其餘分別送苗市大千及部立苗栗醫院救治，幸無大礙。

    苗栗縣警局長陳武康指出，警察基於「行政中立」及「依法行政」立場，全力維護現場秩序及人員安全，對於違法脫序及蓄意滋事者，將依法蒐證嚴辦，公權力不容受到挑戰，現場逮捕涉嫌噴灑辣椒及丟擲椅子之現行犯2名，移送檢方偵辦。

    陳武康也要求在現場的環保局科長，配合稽查載運廢棄物的坤輿公司車輛，經檢視司機所持有磅單，地點在新北市，與環保局規定不符，當場掣單告發違規停車7件，並強力執法，要求14輛貨車調頭駛離。

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