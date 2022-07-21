還原現場！洪申翰控坤輿黑衣人突襲濺血 苗栗警察放任施暴

苗栗坤輿廢棄物掩埋場爭議延燒，業者與抗爭民眾再爆流血衝突。（洪申翰辦公室提供）

2022/07/21 08:55

相關新聞：坤輿凌晨突襲進場人員狂噴辣椒水 苗栗警：已搜證逮捕施暴者

〔記者陳政宇／台北報導〕苗栗縣坤輿掩埋場抗爭今（21日）凌晨爆發流血衝突，業者為完成試運轉欲進場，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突。在場聲援的民進黨立委洪申翰痛訴，坤輿派出黑衣人將鄉親和學生打得頭破血流，他也遭胡椒噴霧、鐵塊襲擊，警察卻把盾牌對向赤手空拳的鄉親，「苗栗縣長徐耀昌袒護違法廠商，放任鄉親被毆打」。

坤輿黑衣人暴力清場再現，徹夜聲援鄉親的洪申翰表示，抗爭21年訴訟宣判前的午夜，坤輿出動黑衣人毆打居民，徐耀昌袒護違法廠商、放任鄉親被毆打。

洪申翰說明，他凌晨趕到坤輿現場，坤輿派出的黑衣人，約於凌晨3時從側邊山坡突然出現，將鄉親、學生拖入人群中毆打，並拿出胡椒噴霧噴向在場的所有鄉親。有些更直接對著臉直噴，並用暴力推擠、衝撞，甚至不斷投擲三角錐、椅子向鄉親，有些鄉親被打得頭破血流、手腳抓傷。

洪申翰說，他在現場也中了坤輿黑衣人噴的胡椒噴霧，也被丟鐵塊，整個眼睛都睜不開，手到現在都還又辣又痛。但讓他不能接受、氣到爆炸的是，苗栗國的苗栗縣警察局警力，在衝突時，卻只把盾牌對向赤手空拳的鄉親，用盾牌向鄉親推擠。但另一頭卻放任坤輿的黑衣人對居民暴力、拳打腳踢，有些鄉親甚至都被打到躺在地上，在暴力發生時卻沒有任何盾牌在對著黑衣人，防範黑衣人對鄉親繼續施暴。

「徐耀昌和苗栗國的苗栗縣警察局，請問你們有在保護苗栗人嗎？」洪申翰指出，他昨下午已發公文稱，坤輿此次的試運轉不具備合法性，坤輿現在的地磅使用是違法的。環保局多年來一路放水，到最後被民意代表逼得不得不承認，苗栗縣環保局凌晨4時在現場表示，坤輿目前申請的地磅都不具備可使用的資格，因此這2日的全量試運轉將有瑕疵。也就是說，現在如果坤輿要強硬進場試運轉，其實都是違法的。

反坤輿廢棄物掩埋場自救會與民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、民進黨苗栗縣長參選人徐定禎、時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎及其他跨黨民代，將於今日上午9時20分在坤輿廢棄物掩埋場門口召開記者會，痛斥坤輿找來黑衣人惡質暴力，並譴責苗栗國的苗栗縣警察局放任衝突發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法