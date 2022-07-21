為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    坤輿夜襲進場爆流血衝突 苗縣議長鍾東錦譴責

    苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

    苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

    2022/07/21 08:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1名警員受傷送醫，另有到場聲援自救會的立委、議員、縣長參選人遭對方噴灑辣椒水，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。

    對此，苗栗縣議長鍾東錦表示，今天凌晨接獲地方秘書通知，坤輿公司大門口發生民眾和警方遭到襲擊受傷案件，他要強力譴責坤輿公司，未經合法程序、也沒有和居民溝通下就企圖強勢進場，造成流血衝突。

    鍾東錦指出，聽聞多位議員同事，包括廖秀紅、陳光軒、曾玟學以及陳品安都到場關心，其中還有議員在協助村民過程中，被辣椒水噴灑，導致身體不適的情況，都讓人感到氣憤與不捨。

    鍾東錦呼籲，環保局必須發揮起監督的角色，同時感謝警察局同仁不眠不休在現場維持秩序，避免衝突擴大，並強調，所有違法、傷害鄉親甚至阻擾員警依法行政的行為，他都將予以最嚴厲的譴責，也希望坤輿公司與村民之間的對抗能儘早結束，還給鄉親一個安穩的生活環境。

    坤輿公司於今年4月1日再度提出試運轉計畫，於6月14日獲苗栗縣政府同意，時間從6月14日至9月11日。近日也傳出坤輿將於今、明2天進行「全量試運轉」，自救會透過網路號召尋求支持。

    今天凌晨3點許，15輛大貨車開到場區附近準備進場，自救會成員見狀立刻上前攔阻，但不料，場區內的怪手大動作，展開拆除攔阻於廠區門口的圍籬柵欄及移走水泥石塊，自救會成員再度回防，隔著圍籬柵欄叫囂阻擋。

    過程中，雙方互丟擲椅子，自救會指控甚有大批黑衣人混入現場，將鄉親及聲援學生拖入黑衣人群毆打，並拿出辣椒水噴灑，現場造成7民眾及警1員受傷送醫，另到場聲援的立委洪申翰、苗栗縣長參選人徐定禎、縣議員陳光軒、曾玟學，及前縣長劉政鴻也遭辣椒水噴灑。

    百餘名警力在現場維持秩序，好不容易將雙方人馬隔離，但現場大貨車仍待命要進場，自救會也堅守陣地，雙方持續對峙僵持中。

    苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

    苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

    苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

    苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    凌晨突襲！坤輿掩埋場怪手進場爆衝突 立委、民代至少7人傷
    2022/07/21 06:34

    凌晨突襲！坤輿掩埋場怪手進場爆衝突 立委、民代至少7人傷
    被點名與坤輿案有密切關聯 謝福弘發聲明批混淆視聽
    2022/07/20 16:44

    被點名與坤輿案有密切關聯 謝福弘發聲明批混淆視聽
    時力︰國民黨是坤輿案死灰復燃兇手 朱立倫要出面說清楚
    2022/07/20 15:23

    時力︰國民黨是坤輿案死灰復燃兇手 朱立倫要出面說清楚
    反坤輿自救會宣示抗爭到底 苗栗人不分黨派聲援
    2022/06/17 15:44

    反坤輿自救會宣示抗爭到底 苗栗人不分黨派聲援
    轟苗栗縣府縱放坤輿！ 綠委列「4大罪狀」 自救會死守家園
    2022/06/16 16:07

    轟苗栗縣府縱放坤輿！ 綠委列「4大罪狀」 自救會死守家園

    股利債息雙收益策略
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播