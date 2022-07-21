坤輿夜襲進場爆流血衝突 苗縣議長鍾東錦譴責

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

2022/07/21 08:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1名警員受傷送醫，另有到場聲援自救會的立委、議員、縣長參選人遭對方噴灑辣椒水，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。

對此，苗栗縣議長鍾東錦表示，今天凌晨接獲地方秘書通知，坤輿公司大門口發生民眾和警方遭到襲擊受傷案件，他要強力譴責坤輿公司，未經合法程序、也沒有和居民溝通下就企圖強勢進場，造成流血衝突。

鍾東錦指出，聽聞多位議員同事，包括廖秀紅、陳光軒、曾玟學以及陳品安都到場關心，其中還有議員在協助村民過程中，被辣椒水噴灑，導致身體不適的情況，都讓人感到氣憤與不捨。

鍾東錦呼籲，環保局必須發揮起監督的角色，同時感謝警察局同仁不眠不休在現場維持秩序，避免衝突擴大，並強調，所有違法、傷害鄉親甚至阻擾員警依法行政的行為，他都將予以最嚴厲的譴責，也希望坤輿公司與村民之間的對抗能儘早結束，還給鄉親一個安穩的生活環境。

坤輿公司於今年4月1日再度提出試運轉計畫，於6月14日獲苗栗縣政府同意，時間從6月14日至9月11日。近日也傳出坤輿將於今、明2天進行「全量試運轉」，自救會透過網路號召尋求支持。

今天凌晨3點許，15輛大貨車開到場區附近準備進場，自救會成員見狀立刻上前攔阻，但不料，場區內的怪手大動作，展開拆除攔阻於廠區門口的圍籬柵欄及移走水泥石塊，自救會成員再度回防，隔著圍籬柵欄叫囂阻擋。

過程中，雙方互丟擲椅子，自救會指控甚有大批黑衣人混入現場，將鄉親及聲援學生拖入黑衣人群毆打，並拿出辣椒水噴灑，現場造成7民眾及警1員受傷送醫，另到場聲援的立委洪申翰、苗栗縣長參選人徐定禎、縣議員陳光軒、曾玟學，及前縣長劉政鴻也遭辣椒水噴灑。

百餘名警力在現場維持秩序，好不容易將雙方人馬隔離，但現場大貨車仍待命要進場，自救會也堅守陣地，雙方持續對峙僵持中。

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7民眾及1警員受傷送醫。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法