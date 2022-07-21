凌晨突襲！坤輿掩埋場怪手進場爆衝突 立委、民代至少7人傷

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7人受傷送醫，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。 （民眾提供）

2022/07/21 06:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7人受傷送醫，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。

坤輿公司於今年4月1 日再度提出試運轉計畫，於6月14日獲苗栗縣政府同意，時間從6月14日至9月11日。近日也傳出坤輿將於今、明2天進行「全量試運轉」，自救會透過網路號召尋求支持。

今天凌晨3點許，多輛大貨車開到場區附近準備進場，自救會成員見狀立刻上前攔阻，但不料，場區內的怪手大動作，展開拆除攔阻於廠區門口的圍籬柵欄及移走水泥石塊，自救會成員再度回防，隔著圍籬柵欄叫囂阻擋。

過程中，雙方互丟擲椅子，自救會指控甚有大批黑衣人混入現場，將鄉親及聲援學生拖入黑衣人群毆打，並拿出辣椒水噴灑，包括到場聲援的立委洪申翰、苗栗縣長參選人徐定禎、縣議員陳光軒、曾玟學，及前縣長劉政鴻都被噴灑，現場造成7人受傷送醫。

百餘名警力在現場維持秩序，好不容易將雙方人馬隔離，但現場大貨車仍待命要進場，自救會也堅守陣地，雙方持續對峙僵持中。

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7人受傷送醫，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。 （民眾提供）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7人受傷送醫，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。 （民眾提供）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7人受傷送醫，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。 （民眾提供）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7人受傷送醫，目前警方以人牆將雙方阻隔，持續對峙中。 （民眾提供）

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