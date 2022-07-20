全國最窮縣vs.全國最有錢的縣 苗栗縣長訪金門不忘推「好湯」

苗栗縣長徐耀昌（右）邀請金門縣長楊鎮浯（左）到苗栗作客，苗栗縣政府願分享這幾年省吃儉用，慘澹經營下的小成果。（記者吳正庭攝）

2022/07/20 22:00

〔記者吳正庭／金門報導〕苗栗縣長徐耀昌今天率縣府團隊抵金門，與金門縣長楊鎮浯團隊交流座談農業生態保育等4大議題。徐耀昌還以「全國最窮的縣」縣長，邀請「全國最有錢的縣」縣長楊鎮浯到苗栗作客，苗栗縣政府願分享這幾年省吃儉用，慘澹經營下的小成果。

拜金門高粱酒暢銷所賜，徐耀昌說，全台灣最有錢的縣就是金門，這一次本來要邀苗栗縣內的台灣啤酒廠一起，帶著酒到金門交流，但台啤很客氣表示，啤酒和高粱酒不能比，不好意思來，全場哄堂一笑。

徐耀昌說，7年多前剛接縣長時，縣府負債676億元，「一般人聽到這個數字就根本不會想幹這個縣長了」，現場又是一陣莞爾；他說，他每個月跑去中央要錢，替大家要薪水，付水電費，到了年底，中央照常從所謂的統籌分配款中扣掉，不會因為是窮縣市就手軟，「照扣」；所幸，這樣省吃儉用、開源節流7、8年，苗栗總算撐過來了。

他說，地方有所需求時，中央到地方應共同來做有意義的事，而不是舉債讓個人在歷史留名。

他說，經過這麼多年努力，現在苗栗縣政府薪水不會到年關還發不出來，甚至逢年過節的錢還會提早發出去；縣府把省吃儉用的錢省下來，作為向中央爭取建設經費的配合款；感謝縣府各局處主管的支持與努力。

徐耀昌很自豪地說，歡迎楊鎮浯率團到苗栗縣作客，體驗「台灣第一好湯」溫泉之外，也看看苗栗縣政府是如何在慘澹經營下小有成果。他又幽了一默：「金門連大門都是金的」，希望金門越來越好。

1978年在金門服兵役的徐耀昌說，這次是舊地重遊，他率苗栗縣政府提出「石虎保育施政與成果」、「舊山線鐵道活化再利用及邁向金擘獎之路」、「建置電子巡簽，打造科技巡邏」、「白沙屯媽祖進香勤務作為」4項主題；楊鎮浯率金門縣政府提出「金門歐亞水獺保育業務分享」、「觀光品牌年輕化-以『行動旅服、海洋藝術季、陽翟大街活化』為例」、「權利車使用者資料庫建置試辦計畫分享」、「文化推廣成果」主題。雙方並就工商經驗成果分享，提出交流心得。

金門縣政府說，苗栗縣政府對於石虎保育的努力，全國有目共睹，興建全國第一座野生動物跨河友善通道之外，也制定「石虎保育自治條例」，成為全國第一個立法通過保護單一物種的縣市政府，藉由直接立法來幫助瀕危的石虎，相關策略值得金門借鏡，用以加強推動水獺、金龜保育工作。

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金門縣長楊鎮浯（左）贈送紀念酒給到金門作客的苗栗縣長徐耀昌（右）。（記者吳正庭攝）

苗栗縣長徐耀昌（左）回贈「羊羊得意」紀念品給金門縣長楊鎮浯（右）。（記者吳正庭攝）

苗栗縣長徐耀昌（右五）、金門縣長楊鎮浯（右五）團隊座談，由金門縣政府建設處長李有忠（右一）率先說明縣府相關建設簡報。（記者吳正庭攝）

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