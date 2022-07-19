苗栗看守所收容人送愛 捐贈社福團體手做麵包

苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。（苗栗看守所提供）

2022/07/19 18:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕收容人也有能力回饋社會！苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。

苗栗看守所所長張龍泉表示，捐贈的手做西點麵包，來自看守所麵包部用心烘焙而成。烘焙人才的養成，皆來自看守所烘焙技能訓練班，細心遴選具強烈學習意願與動機之收容人，透過該所禮聘的烘焙乙級證照專業講師悉心教導後，個個具備了烘焙手做麵包的豐富實務經驗與理論知識，將來重返社會更生之路更加明確。

張龍泉說，這次捐贈烘焙麵包，就是希望收容人除具備謀生技術外，亦能體會取之於社會，用之於社會的道理，透過自己用心手做的愛心麵包，使他們能學習成長，體會到自己也擁有為社會服務的力量。

華嚴啟能中心創立於1989年，投入身心障礙者照護服務，由於資源有限亟需各界關懷與援手。這次捐贈活動，由縣府社會處居中協助，看守所送愛，讓中心院生感受滿滿的關懷，捐贈活動溫馨。

苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。（苗栗看守所提供）

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