為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    苗栗看守所收容人送愛 捐贈社福團體手做麵包

    苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。（苗栗看守所提供）

    苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。（苗栗看守所提供）

    2022/07/19 18:44

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕收容人也有能力回饋社會！苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。

    苗栗看守所所長張龍泉表示，捐贈的手做西點麵包，來自看守所麵包部用心烘焙而成。烘焙人才的養成，皆來自看守所烘焙技能訓練班，細心遴選具強烈學習意願與動機之收容人，透過該所禮聘的烘焙乙級證照專業講師悉心教導後，個個具備了烘焙手做麵包的豐富實務經驗與理論知識，將來重返社會更生之路更加明確。

    張龍泉說，這次捐贈烘焙麵包，就是希望收容人除具備謀生技術外，亦能體會取之於社會，用之於社會的道理，透過自己用心手做的愛心麵包，使他們能學習成長，體會到自己也擁有為社會服務的力量。

    華嚴啟能中心創立於1989年，投入身心障礙者照護服務，由於資源有限亟需各界關懷與援手。這次捐贈活動，由縣府社會處居中協助，看守所送愛，讓中心院生感受滿滿的關懷，捐贈活動溫馨。

    苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。（苗栗看守所提供）

    苗栗看守所設有烘焙麵包部，指導收容人學習一技之長，收容人們製作100份西點麵包，由所方與苗栗縣政府社會處今天共同送捐給西湖鄉華嚴啟能中心，讓中心的身心障院生，品嚐到熱呼呼的愛心麵包。（苗栗看守所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國軍人才招募中心苗栗看守所宣導從軍 逆風少年迎新契機
    2022/07/18 18:53

    國軍人才招募中心苗栗看守所宣導從軍 逆風少年迎新契機
    鐵窗視訊接見 苗栗看守所連結祖孫情
    2022/05/25 16:25

    鐵窗視訊接見 苗栗看守所連結祖孫情

    【大同莊園3】北台灣銷售制霸解析
    苗栗看守所替代役花4天清掃苗26線 退場前持續熱心公益
    2022/04/10 16:59

    苗栗看守所替代役花4天清掃苗26線 退場前持續熱心公益
    苗栗看守所替代役環保尖兵 客家文化傳承巡禮
    2021/12/06 09:50

    苗栗看守所替代役環保尖兵 客家文化傳承巡禮
    苗栗看守所舉辦高齡收容人家庭日 祖孫3代團聚
    2020/10/23 17:21

    苗栗看守所舉辦高齡收容人家庭日 祖孫3代團聚
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播