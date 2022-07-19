苗縣4社區 角逐衛福部金卓越社區

苗縣4社區角逐衛福部金卓越社區，彩繪石頭城西瓜棋老幼共動腦力。（記者蔡政珉攝）

2022/07/19 14:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮溪洲社區、水尾社區、竹南鎮塭內社區、銅鑼鄉竹森社區參加衛福部金卓越社區選拔，參選社區也展現長期努力的成果，如不彎腰菜園、老幼共學體驗區、青銀共創產業基地等。

苗栗縣政府指出，在疫情期間仍不斷辛苦整備，縣府社會處亦會同苗縣社區培力育成中心、志願服務推廣中心逐月至社區進行輔導。苗栗縣府社會處表示，溪洲社區發展協會自2018年得到衛福部金卓越社區選拔的卓越組卓越獎後，以「共學、共榮、共好」的聯合社區精神帶動後龍鎮的5個社區共同推展福利社區化及社區發展工作著有績效，堪稱苗縣社區標竿。

另外，苗栗縣政府也表示，水尾社區為苗縣府評鑑的績優社區，在社區照顧關懷據點、C級長照巷弄站、防家暴等福利社區化工作著有績效，更是全台綠色照顧的標竿社區；塭內社區發展協會曾得到衛生福利部金卓越社區選拔的績效組甲等獎，還推動環境永續，推展各項經濟永續、社會永續等社區福利化工作等；竹森社區發展協會也曾獲衛生福利部金卓越社區選拔的績效組優等獎。

其中，溪洲社區特色眾多，青銀共創產業基地以青創與銀髮共融導入地方創生、志願服務、社區共讀等；而療育園區則利用石頭彩繪成西瓜棋，讓老幼共同下棋動腦力；溫馨則關懷獨居長者和身心障礙朋友。

苗縣4社區角逐衛福部金卓越社區。（記者蔡政珉攝）

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