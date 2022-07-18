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    首頁　>　苗栗縣

    國軍人才招募中心苗栗看守所宣導從軍 逆風少年迎新契機

    國軍人才招募中心人員，到苗栗看守所向收容少年宣導，盼他們加入國軍行列，迎向新人生。（苗栗看守所提供）

    國軍人才招募中心人員，到苗栗看守所向收容少年宣導，盼他們加入國軍行列，迎向新人生。（苗栗看守所提供）

    2022/07/18 18:53

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕法務部矯正署苗栗看守所與國軍中部地區人才招募中心合作，今天向所內收容少年宣導加入國軍行列，引導他們走向正確的道路；招募人員告訴少年們，軍隊中有不少人以往也曾犯錯，但入伍以後，除保家衛國的榮譽感，還學到了很多軍事學能，更有不錯的收入，是一份光榮且在社會上抬得起頭的行業，少年們看到國軍官兵精實的身材、挺拔的儀態，展現出高度興趣。

    苗栗看守所指出，苗栗少年觀護所內收容著一群逆風少年，他們可能因為家庭因素、同儕牽引，或是迫於生活的無奈，當一般少年在學校上課時，他們卻因為觸犯法律而被裁定收容保護。每個收容少年都有自己的生命故事，與在學校的學生沒什麼不同，都是活潑、好動的大孩子，本質也都良善，卻因一時不慎走上錯誤的道路，如果有人可以適時的引導，相信他們都願意改悔向上，重新回到正途。

    因傷害案收容入所的少年阿程說，第一次近距離接觸阿兵哥，不由充滿好奇與憧憬，想像著自己未來也可以像這樣帥氣挺拔。

    而家中經濟條件不佳的少年阿堯，則希望能夠像國軍官兵一樣，有穩定的工作及收入，不但人生有了意義，未來也有一定的保障。

    苗栗看守所長張龍泉指出，俗話說，「授人以魚，不如授之以漁」，少年因一時的錯誤而入所收容，容易受到外界的標籤化而自暴自棄，感謝國軍人才招募中心的協助，引導少年們發現另一條光明大道，了解唯有憑藉自己的努力，才能迎向美好的人生。

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