苗縣公館紅棗評鑑甜度創新高 產銷班長奪「紅棗王」

苗栗縣公館鄉農會舉辦紅棗鮮果評鑑，評審逐一品嘗、評分。（記者張勳騰攝）

2022/07/18 16:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗專區，鄉農會今天舉辦鮮果評鑑，今年受氣候影響，開花期間連日降雨，導致紅棗果實較小、產量比去年少，但甜度不受影響，反而創下新高32度以上，結果由紅棗產銷班長黃炎迴獲得特等，奪下「紅棗王」之殊榮。

公館的紅棗栽種面積約95公頃，今年梅雨季連續雨勢時，紅棗正值開花結果期，造成授粉不良、落果，估計結果率少了4成，損失約2千萬元，也因為產量減少，牽動價格上揚，目前已進入採收期，鮮果每台斤190元，比去年漲10元。

今年有26位棗農參加評鑑，參賽的紅棗必須經過嚴格的農藥殘留檢驗才能參賽，評審依果實大小、均質程度、包裝選別、紅棗甜度及肉質風味等逐一評比。

評審、苗栗區農業改良場作物改良課長賴瑞聲指出，今年參賽人數比往年少，因為今年紅棗開花期降雨量較多，因而影響了產量，且果實相對較小，但是紅棗外觀在顏色轉換程度上都不錯，轉色程度都有達到30%以上，另在糖度的部分，對比以往又更高，創下新高32度以上，整體在糖度跟風味上都有表現出來。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，紅棗鮮果是季節性的產品，去年向隅的消費者，今年要買要快，農會也將於23、24日在公館特色館舉辦紅棗節活動，加強行銷。

紅棗評鑑結果，特等獎黃炎迴，頭等獎范桂梅、貳等獎溫劉碧琴、吳文欽，參等獎邱俊閔、黃永輝、優等獎劉國樑、詹益賢、朱龍政、楊松發、吳漢能、廖金煇。

苗栗縣公館鄉農會舉辦紅棗鮮果評鑑，由紅棗產銷班長黃炎迴（前排右三），奪得「金棗王」，評審們大力按讚。（記者張勳騰攝）

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