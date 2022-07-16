2個月前才被判刑！ 男子再度酒駕害死女友判刑4年6月

黃男去年9月間酒後開車載商姓女友，在苑裡鎮山腳外環道高速失控自撞路燈桿，車體斷成兩截；商女被拋出車外、當場慘死，黃男重傷送醫、撿回一命。（民眾提供）

2022/07/16 21:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣25歲黃姓男子，去年9月間酒後開車載商姓女友，在苑裡鎮山腳外環道高速失控自撞路燈桿，車體斷成兩截；商女被拋出車外、當場慘死，黃男重傷送醫、撿回一命，得面對酒駕致死罪的究責。苗栗地方法院審理，黃男於此次肇禍前2個月，才因酒駕被判刑，認為黃男嚴重缺乏遵守道路交通法規意識，判處他4年6個月有期徒刑。

黃男於去年9月10日凌晨3點許至清晨6點許，在苑裡鎮社苓地區友人住處，飲用啤酒約5、6罐後，於同日上午6點14分許開車搭載商女上路，於6點20分許行經苑裡鎮德行路與鄉道苗43線路口往南約50公尺處時，車輛高速失控自撞路旁燈桿。

黃男所駕駛的車輛，受強大撞擊力道而斷成兩截，乘坐於副駕駛座的商女被拋出車外，當場失去生命跡象，經送醫院急救，宣告不治。黃男也重傷送醫、撿回一命，經抽血換算他的酒精呼氣值高達1.0 mg/l；案經商女父親提起告訴及通霄警分局偵查送辦，黃男被苗栗地方檢察署起訴。

法官調查，認為黃男酒後駕車搭載被害人之行為，與被害人死亡之結果間，具有相當因果關係，其酒駕致人於死的行徑，至為灼然。並發現，黃男於此次肇禍前2個月，才因酒後駕車的公共危險行為，被台中地院判處有期徒刑5月，併科罰金1萬元。

法官認為，黃男已非初犯危險駕駛，且歷經前一案司法程序，判決確定後，仍於5年內再犯危險駕駛致人於死犯行，足見被告嚴重缺乏遵守道路交通法規之意識。

法官復衡諸此件交通事故之肇事原因，考量黃男迄未取得商女父親之諒解或與其達成和解，或賠償其損害，及黃男犯後始終坦承犯行之態度、自述所受教育程度、從事鐵工工作日薪約1000元、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，依酒駕致人於死罪，判處黃男4年6個月有期徒刑。可上訴。

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