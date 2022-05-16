追「粉紅超跑」人數創紀錄 白沙屯媽祖進香9萬700人報名

追隨「粉紅超跑」人數創紀錄，白沙屯媽祖進香今年9萬700人報名。（資料照）

2022/05/16 21:44

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕全國重要民俗、苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，即將於20日凌晨出發，今天晚間11點將放頭旗宣告揭開序幕，而拱天宮主委洪文華表示，今年共有9萬700人報名，一舉突破9萬人大關，創下歷史紀錄。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，於4月18日起受理報名至今天截止，洪文華指出，台鐵局配合白沙屯媽祖北港徒步進香，於媽祖婆起駕前一天及起駕當天凌晨，也就是19日到跨20日凌晨，及媽祖婆回宮的27日，加開列車，歡迎信眾多利用。

而受疫情影響，洪文華也呼籲今年信眾可多透過直播觀看，避免親臨現場；婉謝鑽轎腳、獻花；請沿途提供各項支援的宮廟與團體發給工作人員疫苗安全識別；參加進香須配戴廟方蓋章發放的臂章；今年遊覽車無對外自由開放搭乘；信眾請做好個人衛生管理。

另外，「粉紅超跑」預計22日抵達雲林縣北港鎮，與國中會考撞期，白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖婆進香因路線全依媽祖婆旨意不固定，且速度快被不少信眾稱為粉紅超跑。但考量國中生升學，廟方會向媽祖婆祈求，屆時進香途中不要行經虎尾、土庫一帶考場較多區域，若經由白沙屯媽祖進香路線進入雲林縣境內時主要行經西濱等地，就能避開考場，不會影響到考生。

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