國3苑裡段掉落物釀3車追撞 6旬婦獲救意識模糊

前方車輛國道遇掉落物車禍回堵，6旬婦煞車不及撞上意識模糊。（苗栗縣政府消防局提供）

2022/05/16 21:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局指出，今天晚間8點多，一輛轎車行經國道3號南下154公里苑裡段時，因發生車禍導致車輛側停在內側車道，而車上61歲陳姓女駕駛受困，消防人員前往救援協助脫困，發現陳婦意識模糊，趕緊送醫。

國道二隊警方表示，當時因前方有車輛在內側車道遇到掉落物發生車禍，導致3輛車連續追撞，內側車道因此回堵，陳婦應該是因為天雨路滑加上天色昏暗視線不清，導致發生車禍，詳細原因仍待調查。

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