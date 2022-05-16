國民黨苗栗縣長提名爆內亂？鍾東錦自曝早年前科「江湖歲月」

苗栗縣議會議長兼國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦（中），針對面對黨中央質疑他有「殺人」、「強姦」前科，召開「向鄉親報告」記者會，自爆過去的「江湖歲月」。（記者張勳騰攝）

2022/05/16 11:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長選舉，藍營出現提名之亂，布局以久的苗栗縣議會議長鍾東錦，面對黨中央質疑他有「殺人」、「強姦」前科，今天上午召開「向鄉親報告」記者會，強調那是20多歲時涉及「殺人未遂」及「妨害家庭」及曾被管訓過；鍾東錦指出，他已向朱立倫說明來龍去脈，並且宣誓，若有人可拿所謂「強姦」、「殺人」的證據，他立刻辭去議長職務、退出政壇，甚至發送舉報獎金10萬元，鍾東錦也請來律師見證，日後如再有人未經查證就以訛傳訛、惡意汙衊抹黑，將立即提告。

鍾東錦今天態度軟化，記者會中並未說出不排除參選到底的字眼，強調會尊重黨中央及主席，但他會繼續走自己的道路，一定跟苗栗鄉親站在一起。至於媒體提問，「若黨中央提名徐志榮，鍾會不會輔選？」，鍾也回答「會！」

鍾東錦指出，隨著他黨人選陸續敲定，國民黨中央先是對苗栗傳達不會辦理初選，接著又仿照前台北市議員羅智強模式，由秘書長黃健庭告知他「民調太低」，最後是上週朱立倫在苗栗時向他說，有心人士在黨中央告狀指出：「議長有強姦和殺人前科」，可能對國民黨選情造成傷害。

對此，鍾東錦表示，3月和4月分別由不同單位進行兩次民調，都顯示他的民調不但是黨內第一，與其他政黨候選人進行對比式民調，也是他的支持度最高，說他民調低的根據不知從何而來。

至於前科部份，鍾東錦說，他20幾歲剛出社會，對愛情懵懂，當時曾交往一名女友，並不知對方已婚，他為自己未能察覺、詢問對方身分而誤陷妨害家庭的疏失，感到懊悔，但與「強姦」相差十萬八千里。

鍾東錦指出，至於稱他涉及「殺人」，應該是在他年少氣盛時，曾與昔日同窗飲酒後爭執打架，過程中為求自衛，不慎拿刀劃破對方肚皮，因此縫了好幾針，事後，他向對方道歉並取得諒解，直到現在與當事人家屬仍是非常要好的朋友。

鍾東錦也承認早年曾經被管訓過，強調當時移送管訓，和現在的檢肅流氓條例是完全不衝突，那時的管訓就是警總以涉嫌叛亂的名義，把你抓去關了一年多，放回來叫做管訓，應該定調是「坐黑牢」，絕對不是坐牢。

鍾東錦指出，他年少輕狂的歲月曾經犯過錯誤、為了朋友間情誼曾經走錯道路，但絕非謠傳的「黑道」、更從未涉入任何「幫派組織」，他從讀書、成長到現在，只加入一個幫派叫做「中國國民黨」。

鍾東錦表示，應自己做錯很多事，後悔年輕時不應有此行為，他擔任議長後，就在教育方面著力，總共已捐400萬元薪資，專款專用作為國中小學生的獎學金。

至於苗栗縣長選戰，鍾東錦強調，不會因為遭到抹黑、打壓而退縮，呼籲黨中央不應聽信謠言，提名不要黑箱作業，堅持對內改革、對外團結的態度，尊重苗栗鄉親，推舉最具民意基礎、最強的縣長候選人。

與會人士高喊「苗栗願景、前程似錦」、「加油！」等，為苗栗縣議會議長鍾東錦（左四）加油。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議會議長召開「向鄉親報告」記者會，不少支持者到場力挺。（記者張勳騰攝）

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