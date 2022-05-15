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    首頁　>　苗栗縣

    國民黨下屆苗栗縣長傳徐志榮出線 鍾東錦：不排除參選到底

    國民黨立委徐志榮質詢。（資料照）

    國民黨立委徐志榮質詢。（資料照）

    2022/05/15 10:27

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長人選遲未決定，引發基層黨員憂慮，昨傳出黨主席朱立倫已鎖定由立委徐志榮披掛上陣，對此，徐志榮今電話未接，無法得知他對此事的看法。布局已久的議長鍾東錦則強調，若黨中央的提名機制讓他輸得不明不白，不排除參選到底。

    苗栗縣一向藍大於綠，是西部縣市唯一未被「綠化」的縣市；但國民黨下屆縣長選舉人選迄今未決定，黨主席朱立倫等人於5月10日、11日，積極拜會縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、傅學鵬等苗栗政壇要角徵詢地方意見，昨天傳出朱立倫鎖定徐志榮披掛上陣選縣長，布局已久的議長鍾東錦仍規畫連任議長。

    徐志榮先前已多次表態無意參選下屆苗栗縣長，對於黨中央有意提名他參選，對此，徐志榮未接電話，無法得知他對此事的看法。

    獲前縣長傅學鵬等地方要角全力支持的前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘，今天受訪說，若黨中央提名徐志榮，他樂觀其成，並全力支持，也重申「不主動，不爭取，不內訌，隨時可戰」的態度。

    鍾東錦受訪指出，徐志榮多次說明無意願參選下屆縣長，如今黨中央要他披掛上陣，相信徐自己還要進一步評估要不要接受。

    鍾東錦強調，他保留參選縣長的權利，他的個性是不服輸，若黨中央的提名機制讓他輸得不明不白，他不排除參選到底，也有不少支持者不斷勸進，要他走自己的路，參選到底，但他會審慎衡量，做出最穩當、妥適的方法。

    苗栗縣議會議長鍾東錦。（資料照）

    苗栗縣議會議長鍾東錦。（資料照）

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