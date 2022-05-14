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    首頁　>　苗栗縣

    老公偷老婆凌志車為哪樁？ 警方偵查結局超展開...

    彰化縣夫妻林男、梁女雙雙因犯誣告、詐欺罪，被苗栗地院判刑。（記者彭健禮攝）

    彰化縣夫妻林男、梁女雙雙因犯誣告、詐欺罪，被苗栗地院判刑。（記者彭健禮攝）

    2022/05/14 19:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣梁姓女子到苗栗縣後龍鎮，向警方報案稱她的LEXUS轎車遭竊，經警方受理偵辦，追查發現「偷車賊」竟是她老公林姓男子！夫妻倆才認了因手頭緊，所以上演這齣戲碼，想要詐領150多萬元的保險理賠金，夫妻倆都吃上誣告、詐欺罪被法辦。

    梁女於前年5月10日晚間近10點許，到苗栗縣竹南警分局聯港派出所報案稱她的LEUXS轎車遭竊，並於隔天隨即持報案資料，向富邦產險公司申請保險理賠，可獲得153萬7000元。

    不過，警方受理後偵辦，發現「偷車賊」竟是梁女的丈夫林男。夫妻倆見事跡敗露，才坦承因家用手頭緊，所以，林男提議用此手段來詐領保險理賠金，他再設法找假車牌，讓LEUXS轎車又可以保有使用。

    因夫妻倆都曾在苗栗縣後龍鎮求學，熟知後龍鎮地理環境，多偏郊淺丘山徑，可避開警方追查，所以選擇到後龍鎮上演這齣戲碼，但沒想到苗警鍥而不捨，把這起「竊案」偵破。

    苗栗地方院認林男犯共同犯未指定誣告罪，處6個月徒刑，可易科罰金；又犯共同犯詐欺取財未遂罪，處8個月徒刑。梁女犯共同犯未指定犯人誣告罪，處4個月；犯共同犯詐欺取財未遂罪，處5個月，應執行徒刑7個月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並提供60小時義務勞務。

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