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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗＋649 即起開設學齡前兒童防疫急門診

    苗栗縣14日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診649人，其中12歲以下兒童確診69人，佔確診人數10.64%。（縣府提供）

    苗栗縣14日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診649人，其中12歲以下兒童確診69人，佔確診人數10.64%。（縣府提供）

    2022/05/14 15:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今天（14日）新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診649人，其中12歲以下兒童確診69人，佔確診人數10.64%。縣府除鼓勵兒童接種疫苗外，也與衛生福利部苗栗醫院合作，提供縣內6歲以下學齡前兒童防疫急門診的「就醫綠色通道」。

    苗縣今天確診649人，其中男性303人、女性346人，年齡分布1歲以下至92歲，分布18鄉鎮市，以頭份市200例最多、苗栗市97例次之、竹南鎮88例再次之；今天確診者中，12歲以下兒童確診69人，佔確診人數10.64%。

    縣長徐耀昌表示，隨著確診人數增加，兒童染疫情況將越來越多，縣內6~12歲兒童莫德納疫苗已開打，已有超過3千人以上接種，施打率11%；縣內有10家醫院、36家診所及18鄉鎮市衛生所共64家合約院所受理服務，請盡早接種疫苗，預防中重症發生。

    另，縣府為提供6歲以下學齡前兒童優先照顧，避免過多就診者排擠兒童的待診時間，協調衛生福利部苗栗醫院於即日起開設學齡前兒童「就醫綠色通道」，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。有發燒及咳嗽等相關症狀請至急診發燒篩檢站 ；無相關症狀則可至兒科門診 ，如有疑問可撥打苗栗醫院037-261920洽詢。

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    苗栗縣14日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診649人。（縣府提供）

    苗栗縣14日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診649人。（縣府提供）

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