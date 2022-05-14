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    首頁　>　苗栗縣

    被女友新養公貓咬傷 男子拿電線抽打致慘死被判刑

    苗栗地方法院依故意傷害致動物死亡罪，處劉男拘役30天。 （記者彭健禮攝）

    苗栗地方法院依故意傷害致動物死亡罪，處劉男拘役30天。 （記者彭健禮攝）

    2022/05/14 13:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣劉姓男子被女友新認養的公貓咬傷，竟把貓兒抓起丟擲，並進而拿電線抽打到骨折、內出血，送動物醫院急救仍傷重不治。經獸醫師通報，將劉男送法辦，苗栗地方法院依故意傷害致動物死亡罪，處劉男拘役30天。

    貓兒當下因驚嚇而流出排泄物，劉男遂拿紙巾擦拭，但貓兒又繼續撕咬紙巾；劉男又再持電線抽打貓兒，導致貓兒受有左眼腫脹、眼內出血、肺出血、氣胸及右側第一肋骨斷裂等傷害。

    女友發現貓兒奄奄一息，與劉男將貓兒送往新竹市香山區1家動物醫院救治，但貓兒仍於當晚傷重不治。動物醫院獸醫師見貓兒慘狀，明顯受不當對待，通報新竹市動物保護及防疫所，函轉苗栗縣動物保護防疫所處理。

    經苗栗縣動防所派員調查，劉男坦承對貓兒施以不當對待，加上動物醫院提供的醫診資料，將劉男依違反動物保護法送辦。

    法官審酌劉男無視動物之生命權，僅因細故而一時氣憤，故意以不當、激烈侵害之方式傷害貓隻致死，兼衡劉男前未有受刑事罪刑宣告之紀錄、素行尚佳，且犯後尚能坦承犯行、正視己過之態度，及其犯罪動機、手段、目的、智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

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