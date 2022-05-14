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    因應疫情 白沙屯媽祖進香醫療團今年「不處理」起水泡、換藥

    苗栗縣白沙屯媽祖婆，今年8天7夜徒步南下進香將於20日凌晨起駕出發，已有逾8.6萬名「香燈腳」報名追隨「粉紅超跑」。（白沙屯拱天宮提供）

    苗栗縣白沙屯媽祖婆，今年8天7夜徒步南下進香將於20日凌晨起駕出發，已有逾8.6萬名「香燈腳」報名追隨「粉紅超跑」。（白沙屯拱天宮提供）

    2022/05/14 11:59

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆，今年8天7夜徒步南下進香將於20日凌晨起駕出發，已有逾8.6萬名「香燈腳」報名追隨「粉紅超跑」。因進香期程長，白沙屯拱天宮也安排有醫療團隨行，沿途照護追隨信眾身體健康，不過因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今年醫療團不處理水泡或換藥等，僅提供危急狀況之緊急處理。

    白沙屯拱天宮今天公告，因應疫情為維持今年度進香救護工作的量能，經廟方管委會與醫療團行前會議商討決議，今年度進香途中，沿途不架設換藥站；醫療團不處理水泡或換藥等，如有需求，屆請各醫療團隊提供適當耗材，請香燈腳逕自處理等相關措施。

    拱天宮說，因進香期程長，為維護信眾進香期間身體健康及突發狀況因應，每年都有醫療團隨行，包括救護車、醫師、護理人員。因進香採徒步，往年處理最多的情況就是信眾的腳走到起水泡，往年醫療團也都會貼心地協助處理、換藥，但今年考量疫情，不再協助處理，減少接觸，僅提供危急狀況之緊急處理。

    拱天宮也請香燈腳自行備妥紗布、紙膠等物品，沿途如有水泡或小傷口方便自行處理；進香途中如有身體不適請適時休息，補充水分；如自行篩檢呈陽性反應或有武漢肺炎相關症狀也請自行就醫並離開隊伍，切勿搭乘大眾交通工具或共乘車輛就醫，如有疑問可撥打1922詢。

    因應疫情，白沙屯拱天宮進香醫療團今年「不處理」水泡或換藥等，僅提供危急狀況之緊急處理。（白沙屯拱天宮提供）

    因應疫情，白沙屯拱天宮進香醫療團今年「不處理」水泡或換藥等，僅提供危急狀況之緊急處理。（白沙屯拱天宮提供）

    因應疫情，白沙屯拱天宮進香醫療團今年「不處理」水泡或換藥等，僅提供危急狀況之緊急處理。（白沙屯拱天宮提供）

    因應疫情，白沙屯拱天宮進香醫療團今年「不處理」水泡或換藥等，僅提供危急狀況之緊急處理。（白沙屯拱天宮提供）

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