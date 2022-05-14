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    首頁　>　苗栗縣

    西濱後龍路段又有翻車事故 公路總局將開會檢討

    一輛載運衛生紙的大貨車，14日凌晨3點18分許，行經台61線南下106.9公里苗栗後龍赤土崎路段時，疑因擦撞護欄翻覆。（民眾提供）

    一輛載運衛生紙的大貨車，14日凌晨3點18分許，行經台61線南下106.9公里苗栗後龍赤土崎路段時，疑因擦撞護欄翻覆。（民眾提供）

    2022/05/14 10:22

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱快速公路苗栗縣後龍鎮赤土崎南下路段，上個月才發生1輛聯結車翻車撞斷門架指示牌的車禍，不料，同一路段今天又發生1輛大貨車疑似擦撞護欄翻車事故，駕駛沒有受傷，警方調查也沒有酒駕。因該路段正由公路總局辦理改建工程，有道路縮減交維，公路總局今將開會檢討，不排除加強警示、照明等作為。

    一輛載運衛生紙的大貨車，今天凌晨3點18分許，行經台61線南下106.9公里苗栗後龍赤土崎路段時，疑因擦撞護欄翻覆，駕駛吳姓男子沒有受傷，經警方酒測也沒有酒駕，但大貨車佔據該路段南下匯入車道，僅剩內線一車道可通行。

    經公路總局通知多輛吊車到場協助及警方交管疏導，於清晨4點半許，將大貨車排除，恢復通行。

    因該事故路段，由公路總局正辦理後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程，於今年3月21日至明年9月30日辦理第一階段施工， 封閉北上車道104到107公里處，南來北往改利用南下車道通行，因而縮減車道，於上個月6日深夜，於106.9公里處已發生1輛聯結車疑似擦撞分隔島後失控翻覆並撞毀指示牌門架，車上廢土散落一地的車禍，不料，同一路段今天再發生事故。

    公路總局第二區養護工程處苗栗工務段表示，上午將與工程處開會，就現行改建工程交維措施提出檢討，不排除加強警示、照明等作為，以維護改建工程期間道路通行安全。

    一輛載運衛生紙的大貨車，14日凌晨3點18分許，行經台61線南下106.9公里苗栗後龍赤土崎路段時，疑因擦撞護欄翻覆。（民眾提供）

    一輛載運衛生紙的大貨車，14日凌晨3點18分許，行經台61線南下106.9公里苗栗後龍赤土崎路段時，疑因擦撞護欄翻覆。（民眾提供）

    經公路總局通知多輛吊車到場協助及警方交管疏導，於清晨4點半許，將大貨車排除，恢復通行。 （民眾提供）

    經公路總局通知多輛吊車到場協助及警方交管疏導，於清晨4點半許，將大貨車排除，恢復通行。 （民眾提供）

    經公路總局通知多輛吊車到場協助及警方交管疏導，於清晨4點半許，將大貨車排除，恢復通行。 （民眾提供）

    經公路總局通知多輛吊車到場協助及警方交管疏導，於清晨4點半許，將大貨車排除，恢復通行。 （民眾提供）

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