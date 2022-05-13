苗栗+742分布18鄉鎮市 即起提供「親友代為看診」、「電話問診」

苗栗縣13日新增武漢肺炎本土確診742人，分布全縣18鄉鎮市，以竹南鎮230最多。（圖由縣府提供）

2022/05/13 15:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今天（13日）新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診742人，分布全縣18鄉鎮市，以竹南鎮230最多。縣府表示，居家照護的確診者，即日起可由親友代為看診，可持其健保卡、確診證明，由醫師評估後，代領抗病毒藥物；另因部分長者有數位落差，難利用視訊醫療，同步開放「電話問診」。

苗縣今天新增的742例，其中男性367人、女性375人，年齡分布為1歲以下至96歲，分布全縣18鄉鎮市，其中竹南鎮230例最多、頭份市157例次之、苗栗市114例再次之。

縣府也自即日起，提供居家照護確診者「親友代為看診」、「電話問診」服務。衛生局表示，協助代看診的親友不能為居家隔離者，確診者則要符合口服抗病毒藥物的用藥條件，過程由醫師評估，經代理看診者簽署治療同意書後，再持醫師處方箋去藥局領藥，一切依照醫院流程進行掛號看診，且不是來看病就一定能領到藥，需詳細評估。

另，居家照護高齡長輩確診者，因為對視訊軟體不熟悉，可以用「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，便利醫療團隊及時彈性處理，過程中可由長輩家人幫忙視訊及文件或身分認證，後續再轉用電話問診來確認長輩健康狀況，減輕其使用困難。

此外，衛生局指出，為使具重症風險因子、且有使用輝瑞「Paxlovid」口服抗病毒藥物需求的確診病人能及時獲得治療，即日起開放親友可代為看診，可持確診者的健保卡、確診證明，前往設有防疫門診且配有「Paxlovid」抗病毒藥物的 4家醫院看診，有衛福部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、頭份為恭紀念醫院、通霄光田醫院。

苗縣4處社區PCR常設採檢站，昨天共採檢672人，其中306人陽性、366人陰性，陽性率達45.5%，衛生局持續委請醫療團隊開設社區PCR常設採檢站。

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苗栗縣13日新增新冠肺炎本土確診742人，分布全縣18鄉鎮市，以竹南鎮230最多。（圖由縣府提供）

縣府13日起可由親友代為看診，可持其健保卡、確診證明，由醫師評估後，代領抗病毒藥物；另因部分長者有數位落差，難利用視訊醫療，同步開放「電話問診」。（圖由縣府提供）

縣府13日起可由親友代為看診，可持其健保卡、確診證明，由醫師評估後，代領抗病毒藥物；另因部分長者有數位落差，難利用視訊醫療，同步開放「電話問診」。（圖由縣府提供）

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