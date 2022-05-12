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    首頁　>　苗栗縣

    因疫停辦2年 苗縣端午龍舟賽今年照常舉行

    苗縣端午龍舟錦標賽經領隊會議討論，目前仍照原計畫辦理，並全力做好防疫。（資料照）

    苗縣端午龍舟錦標賽經領隊會議討論，目前仍照原計畫辦理，並全力做好防疫。（資料照）

    2022/05/12 18:17

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣端午龍舟錦標賽，近年來由縣府與竹南鎮公所聯合辦理，前年、去年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，CCOVID-19）疫情影響而停辦。雖鄰居新竹市考量疫情，已宣布今年停辦，不過苗縣賽事經領隊會議討論，目前仍照原計畫辦理，並全力做好防疫。

    竹南鎮公所表示，今年龍舟錦標賽地點在竹南鎮港墘里中港溪畔龍舟碼頭，計有社會（機關）組8隊、青工組9隊、學生組7隊、休閒組8隊，共計32隊報名參加；預計5月29日辦理龍舟點睛下水典禮，6月3日端午節當天展開競賽。

    鎮公所表示，苗栗縣端午龍舟錦標賽於前年、去年受疫情影響而停辦，今年疫情雖未歇，但經領隊會議討論後，目前依舊照原計畫辦理，並持續滾動檢討。因活動屬戶外活動，依疫情指揮中心規定，各隊伍報到時，請於繳交印領清冊時，一併填妥當日體溫紀錄；各隊未比賽時，請配合戴口罩並保持社交距離，選手所穿救生衣也於交換時，立即消毒。

    此外，因龍舟競賽當天，龍舟碼頭岸邊也有安排表演活動及美食商攤；鎮公所說，當天於碼頭活動區將規劃4個出入口防疫站，供民眾消毒、測量體溫，並設立專用飲食區，避免民眾邊走邊吃。

    由於32支隊伍將於6月3日當天完成競賽，賽程緊湊，且比賽河道位處出海口，會受潮汐影響，更挑戰各隊選手的體力與默契，賽事精彩可期。

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