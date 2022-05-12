苗縣學童確診增多 議員建議投保疫苗險及增購唾液試劑

苗栗縣12歲以上兒童確診增加，縣議員張顧礫（右）建議苗縣府能投保疫苗險及增購唾液試劑，衛生局長張蕊仙回應疫苗險，可由家長自行投保。（記者張勳騰攝）

2022/05/12 18:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，苗栗縣6日至11日有295名學童確診，苗栗縣議員張顧礫今天總質詢詢問苗栗縣政府學童納保疫苗險的可行性，以及因兒童對於戮鼻孔快篩相對抗拒，要求採購唾液試劑。苗栗縣政府衛生局長張蕊仙指，疫苗險可由家長自行投保，至於唾液試劑，測試敏感度比較不精準，只能測陰、陽性，且無Ct值，使用者少。

張顧礫指出，因疫情爆發，兒童染疫和重症增加引起家長驚慌，苗栗縣6日至11日12歲以下兒童確診有295人，因大部份未打疫苗，風險相對增高，他接獲不少家長反映，因擔心疫苗副作用，或對疫苗沒信心，因此，苗縣府可否評估編列預算將投保學童疫苗險的可行性，降低家長的疑慮。

張顧礫表示，由於幼童確診人數增加，快篩需求增加，兒童對於戮鼻孔快篩相對抗拒，苗縣府是否採購唾液試劑以及是否增設「兒童得來速」綠色通道，提供孩子更好的醫療照護。

張蕊仙指出，因唾液試劑，不如快篩劑這麼精準，只能判陰、陽性，且無Ct值，使用者少，目前縣府已採購10萬份快篩劑，已到貨2萬劑，目前還有9千多劑，提供居家照護者等使用。

張蕊仙指出，縣內快篩檢疫通道已有在做，提供衛教、開處方箋及拿藥等服務，同時縣內部立苗栗、大千、大順、為恭、通霄光田、李綜合醫院已開設防疫及發燒門診，讓幼童、孕婦及疑似症狀者加速就診速度，鄉親有快篩陽性者也能到防疫門診PCR採檢。

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