為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    中部4鄉鎮善用黑水虻 每月去化106公噸廚餘

    田中、口湖、三義、集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟。（記者顏宏駿攝）

    田中、口湖、三義、集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟。（記者顏宏駿攝）

    2022/05/11 21:39

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕你相信嗎？透過黑水虻，4個鄉鎮一個月可以去化上百公噸的廚餘！彰化縣田中鎮公所、苗栗縣三義鄉公所、雲林縣口湖鄉公所堪稱國內用黑水虻去化廚餘的「先驅」，今天4鄉鎮的首長難得齊聚一堂，大家超級比一比，三義鄉以每個月去化60公噸的廚餘拔下頭籌，而4個鄉鎮加起來則高達106公噸，他們高呼「黑水虻就是解決廚餘的良方」。

    這4鄉鎮都是中台灣去化廚餘的佼佼者，田中鎮長洪麗娜為了交流各方的經驗，今天特別邀請三義鄉長呂明忠、集集鎮長陳紀衡、口湖鄉長林哲凌，由彰化縣副縣長洪榮章見證，大家一起做跨界結盟，共創黑水虻去化廚餘技術推廣平台。

    現場大家來個超級比一比，三義鄉每月去化60公噸廚餘、口湖鄉20公噸、田中鎮18公噸、集集鎮8公噸，三義鄉為何奪冠？鄉長呂明忠說，他們也收餐廳的廚餘，其它鄉鎮則沒有。黑水虻可以作畜牧、養殖業的飼料，分解的土壤特別肥沃，黑水虻的好處非常多。

    洪麗娜說，黑水虻在環循養殖上受到南北溫度差異因素下造成產卵率不穩定，直間接影響單位推動廚餘去化量，她希望透過聯盟的交流讓黑水虻達到省工的目的，其次在養殖設備、觀念技術都有實戰經驗，可以透過聯盟作推廣。

    副縣長洪榮章表示，四個縣可以結盟是相當難得的，用的是最環保的方式來處理廚餘，更可以延長焚化爐的壽命，期待在聯盟的協助下，有更多的清潔分隊可以加入這一項最環保的廚餘去化工作，更可以杜絕非洲豬瘟的來襲。

    田中、口湖、三義、集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟。（記者顏宏駿攝）

    田中、口湖、三義、集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黑水虻去化廚餘！集集率南投之先 暑假起吃光日增量
    2022/05/09 16:53

    黑水虻去化廚餘！集集率南投之先 暑假起吃光日增量
    效率超高！ 屏東監獄近8成廚餘靠黑水虻消化
    2022/04/25 17:41

    效率超高！ 屏東監獄近8成廚餘靠黑水虻消化

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    有機養殖不分藍綠 徐榛蔚赴彰化向大師取經
    2021/04/22 19:10

    有機養殖不分藍綠 徐榛蔚赴彰化向大師取經
    豁出去了！推黑水育養殖 老校長自己先吃蟲蟲餐
    2021/03/28 13:05

    豁出去了！推黑水育養殖 老校長自己先吃蟲蟲餐

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播