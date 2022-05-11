中部4鄉鎮善用黑水虻 每月去化106公噸廚餘

田中、口湖、三義、集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟。（記者顏宏駿攝）

2022/05/11 21:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕你相信嗎？透過黑水虻，4個鄉鎮一個月可以去化上百公噸的廚餘！彰化縣田中鎮公所、苗栗縣三義鄉公所、雲林縣口湖鄉公所堪稱國內用黑水虻去化廚餘的「先驅」，今天4鄉鎮的首長難得齊聚一堂，大家超級比一比，三義鄉以每個月去化60公噸的廚餘拔下頭籌，而4個鄉鎮加起來則高達106公噸，他們高呼「黑水虻就是解決廚餘的良方」。

這4鄉鎮都是中台灣去化廚餘的佼佼者，田中鎮長洪麗娜為了交流各方的經驗，今天特別邀請三義鄉長呂明忠、集集鎮長陳紀衡、口湖鄉長林哲凌，由彰化縣副縣長洪榮章見證，大家一起做跨界結盟，共創黑水虻去化廚餘技術推廣平台。

現場大家來個超級比一比，三義鄉每月去化60公噸廚餘、口湖鄉20公噸、田中鎮18公噸、集集鎮8公噸，三義鄉為何奪冠？鄉長呂明忠說，他們也收餐廳的廚餘，其它鄉鎮則沒有。黑水虻可以作畜牧、養殖業的飼料，分解的土壤特別肥沃，黑水虻的好處非常多。

洪麗娜說，黑水虻在環循養殖上受到南北溫度差異因素下造成產卵率不穩定，直間接影響單位推動廚餘去化量，她希望透過聯盟的交流讓黑水虻達到省工的目的，其次在養殖設備、觀念技術都有實戰經驗，可以透過聯盟作推廣。

副縣長洪榮章表示，四個縣可以結盟是相當難得的，用的是最環保的方式來處理廚餘，更可以延長焚化爐的壽命，期待在聯盟的協助下，有更多的清潔分隊可以加入這一項最環保的廚餘去化工作，更可以杜絕非洲豬瘟的來襲。

田中、口湖、三義、集集四鄉鎮成立黑水虻去化廚餘合作聯盟。（記者顏宏駿攝）

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