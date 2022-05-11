中山高3車連環撞！母困駕駛座女童驚嚇大哭 暖心路人抱起安撫

女童母親受困駕駛座，她在車內嚇得嚎啕大哭 熱心用路人抱起安撫。（民眾提供）

2022/05/11 17:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號北上126.4公里苗栗頭屋路段今天下午1點多發生3車碰撞事故，4人受傷送醫，其中1人雙腿遭夾斷。1輛事故車內的女童沒有受傷，但媽媽受困駕駛座，她在車內嚇得嚎啕大哭，熱心用路人抱起安撫，待警消將她媽媽救出，一起送往醫院。事故原因警方調查中。

苗栗縣政府消防局下午1點18分接獲報案，國道1號北上126.4公里處，內線車道3部車輛事故，有1人受困，派遣消防人車趕往救援。消防人員到場發現，現場是BMW轎車、日產轎車及貨車碰撞，日產轎車後半車體嚴重潰縮，貨車車頭也損毀、擋風玻璃全裂。

現場1名男性倒臥在中央分隔島草叢內，雙腿遭撞擊骨折，經消防人員處置後送醫；另有1女性駕駛受困日產轎車內，車內還有1名女童嚎啕大哭。

有熱心用路人為了方便消防人員救援，女童抱出安撫，待消防人員動用破壞器材將受困女駕駛救出，再將女童交給警消一同送往醫院。

國道2隊警方指出，初步了解，BMW車上有4人，因爆胎停靠內線車道，其中1名男性下車擺放警示牌，遭日產轎車由後方撞擊，日產轎車再遭後方另一輛貨車撞擊。

國道2隊警方說，日產轎車女性駕駛與女童為母女，BMW車上有3人受傷。事故原因仍待進一步調查釐清。

國道1號北上126.4公里苗栗頭屋路段今天下午1點多發生3車碰撞事故，造成4人受傷送醫。（民眾提供）

國道1號北上126.4公里苗栗頭屋路段，今天下午1點多發生3車碰撞事故，造成4人受傷送醫。（民眾提供）

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