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    苗縣+650 遍布18鄉鎮市 竹南、頭份、苗栗市皆破百

    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

    2022/05/11 14:43

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局今天下午公布新增523例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，再度有1歲以下嬰幼兒確診，主要分布在頭份市、竹南鎮、、苗栗市。

    苗栗縣府衛生局指出，確診個案分布全縣，其中竹南鎮148例、頭份市146例、苗栗市117例、苑裡鎮34例、通霄鎮32例、後龍鎮39例、公館鄉31例、大湖鄉19例、銅鑼鄉19例、造橋鄉6例、三義鄉12例、南庄鄉9例、頭屋鄉18例、三灣鄉7例、泰安鄉6例、卓蘭鎮4例、獅潭鄉1例、西湖鄉2例。

    苗栗縣長徐耀昌強調，為讓醫事人員把所有醫療量能擺在中重症以及居家照護者上，民眾可自購快篩先行檢驗，快篩陽性者或有症狀者可多利用社區常設篩檢站。徐耀昌也說，今年起陸續訂購10萬9250劑快篩試劑，因中央統一徵收導致已訂貨迄今尚未能交貨8萬劑，目前到貨剩餘9396劑，而中央至10日撥補5萬3250劑，目前都已配送至衛生所。苗縣府強調今天剩餘數量不足1萬劑，希望中央能多支持。

    苗栗縣府衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣無症狀或輕症確診於居家照護者已逾2千人，居家照護者需要視訊醫療時可先下載全民健保行動快易通「健康存摺」APP，同步於健保快易通申請虛擬健保卡，一旦身體有不適，可立即連絡住家附近院所和醫師約定時間進行視訊診療。

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    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

    苗縣+650再破新高遍布18鄉鎮市，竹南、頭份、苗栗市皆破百。（苗縣府提供）

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