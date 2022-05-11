1歲女童發燒就醫小拇指遭護理師剪傷 母PO文網喊心疼

女童於當晚入住病房，接受護理師拆除軟針固定膠帶時，右手小拇指遭剪刀剪出一個傷口，醫師協助縫了2針處理。（翻攝「爆料公社」）

2022/05/11 13:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名1歲多的女童，9日發燒送醫急診，經PCR篩檢陰性，但醫師建議住院找出病因。不過，女童於當晚入住病房，接受護理師拆除軟針固定膠帶時，右手小拇指遭剪刀剪出一個傷口，雖醫師隨即協助縫了2針處理，但女童母親10日PO網，認為疫情嚴重、醫護人員忙，但這跟剪到手指有關嗎？並質疑醫院事後回覆態度。這家醫院今天受訪表示，強調會負起疏失賠償及醫療照顧責任，也會加強員工訓練。

女童母親於10日在臉書社團「爆料公社」PO文指出，昨天（9日）小朋友因為持續發燒所以掛急診，快篩（PCR）為陰性，在家就是一直睡、一直溫度飆高，物理降溫、退燒藥都試過了，醫生建議住院，剛轉到小兒科病房，護士在拆膠帶時，竟然一刀從小朋友小姆指剪下去，當下血流不止！

女童母親PO文寫到，她看視訊是一大包紗布綑起來止血（在家顧另一個小孩），小孩一直哭不停，等待外科醫生來看之後說要縫兩針，小孩身體不適夠煎熬，還要莫名挨兩針，縫完看到傷口才知道那麼大洞。院方初步回應：「針對妹妹外科美容部分他們會吸收，可是道歉就說不好意思，如果長輩有什麼意見可以提出。」

女童母親並指，「一間醫院沒有處置醫療疏失的SOP嗎？疫情嚴重醫護人員忙翻了，請問跟剪到手指有甚麼關係？所以現在開始，醫護人員有任何疏失，都是家屬該承擔的嗎？這是該犯的錯嗎？」但也PO文指出，她不願寫出醫院名字。

針對女童母親PO文；這家醫院醫護部主管今天表示，當晚女童入住病房後，病房醫護人員替女童拆除接受急診室所貼的軟針固定膠帶，但因膠帶黏得太牢，護理同仁才會拿剪刀要拆除，可能女童緊張躁動，才誤剪小拇指，當時請外科醫師立即縫合，並派人慰問和關懷，也表達院方願賠償態度，但家屬尚未提出具體訴求，未來也會加強護理人員的在職教育訓練。

女童9日前往該家醫院急診就醫。（讀者提供）

女童母親心疼PO網。（取自「爆料公社」）

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