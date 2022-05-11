信眾注意！ 白沙屯拱天宮媽祖婆進香 交通管制出爐

白沙屯拱天宮媽祖婆進香交通管制出爐。圖為往年進香出發畫面。（資料照）

2022/05/11 12:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全國重要民俗活動，同時也是一年一度的國內宗教盛事白沙屯拱天宮徒步往雲林縣北港朝天宮進香，將於20日凌晨出發，依往年經驗，龐大的信眾人潮常會將白沙屯地區擠得水洩不通，警方也祭出交通管制措施，希望能夠疏導人潮與車流。

警方表示，今年廟方預估報名信眾達9萬人，絲毫不受疫情影響，不過白沙屯媽祖進香期間車流壅塞是長年問題，希望信眾務必配合。

警方一個月前便針對白沙屯媽祖起駕、進香及回鑾時段、路段規劃交通疏導管制措施，避免大量香客、車輛湧入通霄、苑裡地區造成部分路段壅塞。

第一時段管制時間為19日上午8點至晚間10點，封閉通霄鎮台1線123.5公里（白沙屯匝道與台1線口）至127.4公里（新埔聯絡道與台1線口）南下車道，北上實施調撥車道。

第二則為19日晚間10點至20日早上6點封閉台1線123.5公里至127.4公里南、北雙向車道；再視現場車流狀況彈性管制封閉台61線白沙屯南向出口匝道及新埔南、北向出口匝道。

至於20日凌晨1時點至6點，封閉台1線127.4公里至132公里（通灣聯絡道）南下車道（北上不封閉），台1線北上車輛經由新埔聯絡道往台61線北上；該時段封閉台61線新埔南、北向出口匝道。

另外，20日早上6點至下午3點，機動管制通霄鎮台1線132公里至苑裡鎮台1線與苗47-1線口（僅南下車道，與臺中市大甲區交界）；而19日早上8點至20日中午12點，將視現場車流狀況彈性管制封閉台61線赤土崎、白沙屯及新埔南、北向出口匝道。

關於媽祖婆回鑾時，26日整天機動分段管制苑裡鎮台1線與苗47-1線口（與臺中市大甲區交界）至通霄鎮台1線132公里北上車道；其中26日凌晨4點至中午12點，苑裡鎮台1線139公里（近中山路口北端）至苑裡鎮台1線138公里（慈雲寺）、通霄鎮台1線131.6公里至130公里北上車道封閉，南下車道實施調撥。

27日凌晨0點至晚間8點，台1線131.6公里至123.5公里南北車道封閉（分段管制），南、北車輛均改道行駛台61線通灣聯絡道。

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