推測苗縣疫情準確 議員再估7到10天單日確診逾千人

苗栗縣議員宋國鼎。（取自苗栗縣議會直播）

2022/05/11 12:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕神預言！苗栗縣議員宋國鼎於4月28日在「宋國鼎律師 苗栗縣議員」臉書粉絲專頁分享當時他對未來苗栗疫情的走向分析推測，指出苗栗縣確診人數約會晚新竹縣5到7天、晚基隆市14天左右。2週過去，苗栗縣昨天確診人數523例，與4月28日基隆市的確診504例，及與5月5日新竹縣的570例，相當吻合。宋國鼎也於今天議會總質詢，要求苗栗縣政府重視「疫情推估」，以利相關防疫作為部署應對，他並再預測，苗栗縣於一週到10天內將破單日確診1000人。

宋國鼎於今天議會總質詢，詢問縣長徐耀昌對於縣內疫情的看法？徐耀昌回答以現今縣內確診人數，排在全國後段班，認為縣民都能遵守相關防疫規定，注意個人衛生健康管理。

不過，宋國鼎指出，他於4月28日在臉書粉絲專頁分享當時他對未來苗栗疫情的走向分析推測，指出苗栗縣確診人數約會晚新竹縣5到7天、晚基隆市14天左右；並以昨天縣內單日確診人數來看，他的「疫情推估」，與實況相當吻合。

但宋國鼎緊接著也強調，基隆市、新竹縣之後的確診人數卻是幾乎直線上升，他認為苗栗縣目前的確診數也同樣僅是「假象平穩」狀態，他再推測苗栗縣單日確診人數將於一週到10天內突破1000人，要求縣府重視「疫情推估」，強調如此才能讓縣府就相關防疫作為提前部署。

宋國鼎並就縣內快篩試劑數量、弱勢族群快篩試劑取得及防疫包品質、疫苗涵蓋率、疫情即時資訊等，要求縣府能精進、改善。

衛生局長張蕊仙表示，縣府也有關心台中、新竹等鄰近縣市的疫情發展並作為推估依據，她並稱讚宋「議員你真的很棒！」以縣內PCR採檢確診率15%來看，預估縣內會有8萬人感染，縣府已於3、4月間接洽採購10萬劑，但目前受政府管控配發。另，將加強提供疫情即時資訊及強化村里長協助，提高疫苗涵蓋率。

社會處長楊文志回答，縣府對弱勢族群已加發每月每戶每人750元，提供實質的現金，讓弱勢族群可購買快篩試劑。民政處長彭基山則表示，縣府已動用2000萬元第二預備金，會再充實縣內防疫包品質。

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苗栗縣議員宋國鼎於4月28日在臉書預言未來苗栗疫情發展。（取自「宋國鼎律師 苗栗縣議員」臉書粉專）

苗栗縣議員宋國鼎於4月28日在臉書預言未來苗栗疫情發展。（取自「宋國鼎律師 苗栗縣議員」臉書粉專）

苗栗縣議員宋國鼎依據基隆市、新竹縣確診趨勢，於4月28日在臉書預言未來苗栗疫情發展。（取自「宋國鼎律師 苗栗縣議員」臉書粉專）

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