台鐵苗栗站乘客注意！ 5/14起停駛14車次

台鐵局今天宣布，受疫情影響導致乘務人力不足，14日起停駛區間車94列次。其中，苗栗車站北上、南下共計停駛14列次，站方請旅客留意。（資料照）

2022/05/10 17:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵局今天宣布，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，導致乘務人力不足，14日起停駛非對號列車94列次。其中，苗栗車站北上、南下共計停駛14列次，站方請旅客留意。

苗栗站指出，14日起，北上停駛每日開行的1168、1198、1238、1268、1278、3248車次及週日行駛的2036車次；南下停駛每日開行的3157、1117、1147、1187、1217、1227車次及週日行駛的2015車次。

苗栗站分析，縣內不少學子於北部縣市就讀專科、大學，過往多選擇週日傍晚搭車北上，而利用2036車次，2036車次停駛後，將會對這群旅客造成影響。

台鐵局今天發布新聞稿指出，受武漢肺炎疫情影響，導致乘務人力不足，經評估疫情期間旅運需求，將於14日起停駛非對號列車94列次，因應防疫期間調整疏運措施，造成不便，敬請見諒，復駛日期視疫情影響再另行公告。相關停駛列車車次、時刻，請參閱台鐵網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip），及各車站公告。

苗栗車站北上、南下共計停駛14列次，站方請旅客留意。（苗栗火車站提供）

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