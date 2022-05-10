替女顧客全身服務竟指侵下體 男按摩師賠10萬獲緩刑

61歲何姓男子在苗栗縣1家養生會館擔任按摩師；他在替年齡不到他的一半的女顧客全身按摩時，竟用手指侵入女顧客下體。苗栗地方法院依犯對受照護之人利用機會性交罪，處何男有期徒刑6個月，緩刑2年。（情境照）

2022/05/10 17:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕61歲何姓男子，在苗栗縣1家養生會館擔任按摩師；他在替年齡不到他的一半的女顧客全身按摩時，竟用手指侵入女顧客下體。女顧客報警提告，何男賠10萬元達成和解，苗栗地方法院依犯對受照護之人利用機會性交罪，處何男有期徒刑6個月，緩刑2年。全案可上訴。

何男為苗栗縣1家養生館的按摩師，從事腳底按摩、經絡調理等民俗療法工作，於去年9月24日下午2點42分許，在店內2樓房間為被害女子進行全身按摩。被害女子依指示，褪去外衣，僅著店家提供的浴衣、褲子及內褲，趴在按摩床上。

何男先幫被害女按背、按手後，然後接著往下按屁股，之後竟將被害女的褲子、內褲脫下，並用手指侵入被害女的下體。被害女察覺有異，藉口上廁所離開房間向養生館老闆反映，並報警處理，何男被送法辦。

法官認為，何男藉由對被害女進行按摩之機會，讓被害女於接受全身按摩服務，身心放鬆之情境，及被害女對其之按摩服務產生信任及尊重下，竟意圖不軌，而為滿足己身性慾，於按摩過程中，以手指侵入被害女下體而為性交行為，欠缺尊重他人對身體自主權利之觀念，造成被害女心理及精神上之陰影與痛苦非輕，致身心受創留下難以磨滅之陰影。

法官審酌何男未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，犯後既已坦承犯行，深表悔意，且已與被害女以10萬元達成和解並依約給付損害賠償金額完畢，被害女也以電話向法院表示：和解金額被告已經全部付清，刑度沒有意見，同意給予何男緩刑，因此，依犯對受照護之人利用機會性交罪，判處何男有期徒刑6個月，緩刑2年期間付保護管束。

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