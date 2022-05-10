為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    替女顧客全身服務竟指侵下體 男按摩師賠10萬獲緩刑

    61歲何姓男子在苗栗縣1家養生會館擔任按摩師；他在替年齡不到他的一半的女顧客全身按摩時，竟用手指侵入女顧客下體。苗栗地方法院依犯對受照護之人利用機會性交罪，處何男有期徒刑6個月，緩刑2年。（情境照）

    61歲何姓男子在苗栗縣1家養生會館擔任按摩師；他在替年齡不到他的一半的女顧客全身按摩時，竟用手指侵入女顧客下體。苗栗地方法院依犯對受照護之人利用機會性交罪，處何男有期徒刑6個月，緩刑2年。（情境照）

    2022/05/10 17:07

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕61歲何姓男子，在苗栗縣1家養生會館擔任按摩師；他在替年齡不到他的一半的女顧客全身按摩時，竟用手指侵入女顧客下體。女顧客報警提告，何男賠10萬元達成和解，苗栗地方法院依犯對受照護之人利用機會性交罪，處何男有期徒刑6個月，緩刑2年。全案可上訴。

    何男為苗栗縣1家養生館的按摩師，從事腳底按摩、經絡調理等民俗療法工作，於去年9月24日下午2點42分許，在店內2樓房間為被害女子進行全身按摩。被害女子依指示，褪去外衣，僅著店家提供的浴衣、褲子及內褲，趴在按摩床上。

    何男先幫被害女按背、按手後，然後接著往下按屁股，之後竟將被害女的褲子、內褲脫下，並用手指侵入被害女的下體。被害女察覺有異，藉口上廁所離開房間向養生館老闆反映，並報警處理，何男被送法辦。

    法官認為，何男藉由對被害女進行按摩之機會，讓被害女於接受全身按摩服務，身心放鬆之情境，及被害女對其之按摩服務產生信任及尊重下，竟意圖不軌，而為滿足己身性慾，於按摩過程中，以手指侵入被害女下體而為性交行為，欠缺尊重他人對身體自主權利之觀念，造成被害女心理及精神上之陰影與痛苦非輕，致身心受創留下難以磨滅之陰影。

    法官審酌何男未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，犯後既已坦承犯行，深表悔意，且已與被害女以10萬元達成和解並依約給付損害賠償金額完畢，被害女也以電話向法院表示：和解金額被告已經全部付清，刑度沒有意見，同意給予何男緩刑，因此，依犯對受照護之人利用機會性交罪，判處何男有期徒刑6個月，緩刑2年期間付保護管束。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    約按摩淫語女大生「不要下面那麼濕」 色房東助理指姦吃官司
    2022/03/27 18:22

    約按摩淫語女大生「不要下面那麼濕」 色房東助理指姦吃官司
    按摩師指插女客下體 辯「偷摸吃個豆腐」
    2020/10/28 21:07

    按摩師指插女客下體 辯「偷摸吃個豆腐」

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    指侵女客瞎掰「打通任督二脈」 按摩師遭法官狠打臉
    2019/11/19 22:05

    指侵女客瞎掰「打通任督二脈」 按摩師遭法官狠打臉
    按摩師按錯穴道？ 半根手指滑進女客下體遭起訴
    2019/04/23 13:37

    按摩師按錯穴道？ 半根手指滑進女客下體遭起訴
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播