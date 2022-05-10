苗縣+523人創新高，竹南、頭份、苑裡、苗栗市較多。（圖由苗縣府提供）

2022/05/10 14:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局今天下午公布新增523例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，再度有1歲以下嬰幼兒確診，遍及17鄉鎮市，主要分布在頭份市、竹南、苑裡、苗栗市。而苗栗縣政府也宣布16日至20日國中9年級學生暫停實體課程。

苗栗縣政府強調，因應國中會考將舉行，為降低染藝風險，經評估後給予9年級學生考前1週居家線上學習，期間教師仍依課表線上授課。另外，苗縣府強調，若學生有需求到校自學或溫習，學校仍須提供空間；至於偏鄉學生或學生資訊設備不足者，家長同意後可採實體授課。

苗栗縣府衛生局指出，確診個案分布17鄉鎮市，其中竹南鎮110例、頭份市105例、苗栗市89例、苑裡鎮41例、通霄鎮33例、後龍鎮32例、公館鄉24例、大湖鄉21例、銅鑼鄉13例、造橋鄉13例、三義鄉12例、南庄鄉7例、頭屋鄉6例、三灣鄉5例、泰安鄉5例、卓蘭鎮4例、獅潭鄉3例。

苗栗縣府衛生局統計，昨日4個社區PCR常設篩檢站共採檢566人，陽性率達34.8%。

苗栗縣府衛生局長張蕊仙強調，今天確診案已超過500人，為疫情以來的最高確診數，經歷母親節假期後，鄉親有南北移動家庭共餐及外縣市就學及工作，目前狀況仍以職場、校園群聚、家庭群聚等為主。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

苗縣+523人創新高，竹南、頭份、苑裡、苗栗市較多。（圖由苗縣府提供）

苗縣+523人創新高，竹南、頭份、苑裡、苗栗市較多。（圖由苗縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法